Velká, ale skvělá: Test „true wireless“ sluchátek Bose Sport Earbuds

Míří primárně na sportovce, proto mají zvýšenou odolnost vůči potu a vodě. Ten sametový zvuk si však užijete i na obyčejné procházce nebo při posezení doma.

Sluchátka Bose SoundSport Free vyhrála velký srovnávací test bezdrátových sluchátek, který jsme připravovali v roce 2018. Pamatuji si na ně, byla fantastická. Měla jedinou chybu – byla prostě obří. Trčela z uší a krabička se nedala schovat do kapsy u kalhot. Přesto jim pohodlí nechybělo. Aktuálně nový model Sport Earbuds příbuzenský vztah nezapře, i tady se Bose vytasil s obrovskými sluchátky a obrovským pouzdrem. Jsou sice menší než model Free, ale v porovnání s konkurencí jsou tohle rozhodně jedna z největších True Wireless sluchátek, jaká můžete koupit. Ale ono to vlastně vůbec nevadí.

Velikost, ale i pohodlí

Velká sluchátka se mohou zdát nepohodlná, ale to v tomto případě neplatí. Bose to má sakra dobře vymyšlené a sluchátka jsou neuvěřitelně pohodlná. Pravda, pokud si s nimi budete chtít lehnout na bok, tak vám ucho nepoděkuje, ale to je tak všechno.