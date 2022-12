Velká aktualizace NASů Synology na DSM 7.2 přinese šifrování celého svazku a řadu dalších novinek

Tchajwanská firma Synology, specializující se na síťová úložiště, připravuje aktualizaci operačního systému DiskStation Manager (DSM). Nová verze s číslem 7.2 přinese řadu očekávaných funkcí, po kterých uživatelé dlouho volali, informuje web Android Police.

Jednou z nejzásadnějších novinek chystané aktualizace bude možnost šifrování celého svazku. To je významný krok vpřed oproti současnému šifrování na úrovni sdílených složek. I s aktivovaným šifrováním aplikovaným na celý svazek slibuje Synology výrazné zvýšení výkonu oproti stávajícímu stavu.

DiskStation Manager 7.2

Synology nově vytváří ze své alternativy Disku Google, Disku Synology, mnohem zajímavější možnost pro firemní nasazení. Správci dostanou možnost vzdáleně vymazat počítač, který byl napaden nebo odcizen, aby se zabránilo krádeži a následnému zneužití takto získaných dat.

Koncoví uživatelé se dočkají rychlejšího indexování souborů při hromadných přenosech. V současné implementaci může tento proces trvat hodiny v závislosti na množství dat, ale Synology tvrdí, že nová aktualizace vše zrychlí až desetinásobně. To je nesporně působivé tvrzení, ale až praxe ukáže, nakolik se zakládá na pravdě.

Uživatelé počítačů Mac získají nativní aplikaci Synology Active Backup, která umožňuje snadné zálohování celého systému na NAS. V porovnání s Time Machine je zálohovací řešení Synology užitečnější pro správce velkých týmů, kteří mohou řídit zálohování více zařízení na dálku a vše spravovat z centrálního ovládacího panelu.

Funkce pro firemní zákazníky

Další funkcí, která je určena pro firmy, je Write Once, Read Many – zkráceně WORM – do systému DSM 7.2. WORM označuje zařízení pro ukládání dat, ve kterém nelze informace po zápisu měnit. Tato ochrana poskytuje jistotu, že s daty není možné po jejich zapsání do zařízení manipulovat.

V návaznosti na důraz, který výrobce klade na zabezpečení dat, bude nástroj pro správu stavu NAS Active Insight brzy schopen identifikovat útok ransomwaru a provést sadu automatických akcí, dokud nebude správce schopen zasáhnout ručně. Podobně i nástroj Hyper Backup získá schopnost plně zálohovat NAS. To se může hodit při obnově po narušení nebo selhání více disků do původního stavu.

Dobrou zprávou na závěr je, že na vydání DSM 7.2 nebudou muset majitelé kompatibilních zařízení čekat příliš dlouho. Jako termín vydání Synology uvádí začátek roku 2023, přičemž další upřesnění ukazují na první čtvrtletí, tedy leden až březen.