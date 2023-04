Velikonoční odpojování fotovoltaiky odhalilo šlendrián státu. Česku chybí akumulace, a ještě za to dostaneme pokuty

Velikonoční pondělí se stalo prvním dnem, kdy národní provozovatel energetické soustavy ČEPS aktivoval tzv. Omezovací plán. Při něm společně s distributory (ČEZ a EG.D) od distribuční soustavy odpojil několik stovek fotovoltaických elektráren, čímž zamezil nevyrovnanému výkonu v národní přenosové soustavě.

Laicky řečeno: výroba elektrické energie výrazně převyšovala spotřebu a nadbytek nebylo jak zpracovat. Proto bylo třeba výrobu regulovat.

Elektrárny byly mimo asi na dvě hodiny a distributoři od sítě odpojili výrobny s celkovým výkonem kolem 400 MW – z provozu tak bylo nuceně vyřazeno asi 16 % tuzemského fotovoltaického výkonu.



Výroba energie na velikonoční pondělí v Evropě: fotovoltaika dodávala do energetických soustav nejvíc energie

Hlavní důvody jsou jasné – celoevropské svátky a s nimi spojená nižší spotřeba a zároveň jasné počasí. Protože slunečno panovalo po celé Evropě, nemohly být výrazné přetoky tuzemské fotovoltaiky využity ani v zahraničních soustavách. Do režimu přebytků se kromě Dánska, Portugalska a Slovinska dostaly všechny evropské země.

Nejrychlejší regulace

Pravomoc pro omezování výroby vyplývá z energetického zákona, který umožňuje ČEPSu od soustavy odpojit fotovoltaické a větrné elektrárny. Jde jednoduše o zdroje, které lze rychle regulovat, případně od sítě zcela odpojit bez dalších zásahů a nároků zvyšujících prodlevy regulace. Vše se týká výroben nad 100 kW výkonu, nikoli mikrozdrojů či domácích fotovoltaických instalací.



Polední tuzemská špička ve výrobě na velikonoční pondělí: do sítě z fotovoltaiky teklo přes 1,3 GW, čímž se po jaderných elektrárnách stala největším zdrojem (ČEPS)

Jednotliví distributoři mohou regulovat (a regulují) výrobny ve svých distribučních soustavách i mimo zásah ČEPS, děje se tak však u lokálních zdrojů pro dočasné vybalancování lokálních anomálií v síti. Běžně se tak snižuje výkon či zcela odstavuje výroba větrných elektráren a podobně se tak může dít i u malých vodních elektráren. I ty spadají pod centrální dispečerské řízení, kdy distributor může na dálku výkon výrobny regulovat.

Dva roky za Evropou

Velikonoční aktivace omezovacího plánu podle zástupců ČEPS v žádném případě nebylo poslední a v blízké budoucnosti se s regulací budeme setkávat častěji. Ačkoli by se nemělo jednat o delší časové úseky ani v letních měsících, rizikových scénářů hrozí hned několik.

Velkým vykřičníkem by však pondělní zásah měl být pro stát, kterému chybí legislativa pro budování tuzemských flexibilních zdrojů. Měla být podle vzoru EU schválena před dvěma lety a podobně jako s legislativou sdílení energie, jsme přes dva roky pozadu. I zde nám tak bude ze strany evropské komise hrozit řízení o neplnění povinností, které může skončit u evropského soudu a mnohamiliardovými pokutami.

Hlavním dokumentem, jehož schválení předchází i dalším legislativním změnám, je Státní energetická koncepce. Ta nastavuje energetickou strategii státu a určuje priority, kterými se stát bude v tomto sektoru řídit. A i když byla aktuální verze schválena v roce 2015 na dalších 25 let, na současný vývoj je zcela nepřipravena.

S akumulací energie počítá jen ve zcela omezené míře, u které neexistuje šance pokrýt možné přetoky obnovitelných zdrojů. Stejně tak koncepce nepočítá s agregátem flexibility, čili budování zdrojů pro vyvažování sítě, které v současné době probíhá především nákupy a prodeji z/do zahraničních přenosových soustav.



Budování bateriových úložišť v EU i s plány na tento rok: největší bateriový výkon plánuje Velká Británie (modře) a Itálie (žlutě)

Samotný ČEPS počítá s tím, že se už v roce 2030 můžeme stát energeticky nesoběstačnými a budeme závislí na dovozu energie za vysoké ceny. V roce 2035 bychom mohli v tomto scénáři dovézt asi 23 % tuzemské spotřeby, přičemž cena by se mohla vyšplhat až k 11 500 Kč za MWh silové elektřiny. To je takřka trojnásobek současných cen.

Zatímco v Evropě bylo podle asociace AKU-BAT CZ za loňský rok instalováno 4,5 GW výkonu v akumulačních systémech, v Česku pro takové stavby chybí legislativa. Podle současných zákonů není možné postavit akumulační systém bez toho, aniž by obsahoval vlastní zdroj. Velká úložiště (ať už bateriová či např. vodíková) nemohou vzniknout jinde než u velkých výroben jako jsou právě fotovoltaické elektrárny. Budoucí energetické nároky ale jasně ukazují, že tato skladiště energie jsou jedinou možností, jak si udržet alespoň částečnou energetickou soběstačnost.

Náhled do budoucnosti

Jak mohou vypadat moderní flexibilní zdroje pro udržování rovnováhy v síti ukázala na konci března skupina DECCI, která začala na Mělnicku budovat Energy Nest. To bude obsahovat největší bateriové úložiště v Česku s kapacitou 22 MWh a výkonem 20 MW.



Takto bue vypadat Energy Nest. Flexibilní úložiště nabídne kapacitu 22 MWh v bateriích a celkem 35 MW výkonu

Tento zdroj bude doplněn o spalovací turbíny s možností velmi rychlého startu o celkovém výkonu 30 MW. Toto řešení bude moci efektivně akumulovat energii v době přebytků, stejně jako vykrývat nedostatky vybíjením akumulátorů do distribuční soustavy, případně aktivací turbín. Celý komplex by měl být uveden do provozu v květnu 2024.