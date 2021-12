Vedle otců internetu, webu, Linuxu nebo Wikipedie. Čech Jan Gruntorád se dostal do internetové síně slávy

Internetová síň slávy (IHOF) včera poznala 21 nových členů, mezi nimiž je také Jan Gruntorád, vůbec první člověk ze střední nebo východní Evropy. Internet Society oceňuje je dlouhodobý přínos rozvoji internetu v regionu. Bylo to totiž Gruntorád, který se zasloužil o to, že se Československo k síti sítí připojilo.

Sám už s internetem přišel do styku dva roky před revolucí během stáže na Dánské technické univerzitě. Po pádu železné opony chtěl tuto vymoženost dostat i k nám. Už v říjnu 1990 se ČVUT připojilo do akademické sítě EARN. Univerzitní mainframe IBM 4381 se spojil s rakouským Lincem pevnou linkou o rychlosti 9600 bitů za sekundu. Stejná linka se o rok a půl stala i vstupenkou do internetu, k němuž se země oficiálně připojila 13. února 1992.

Gruntorád následně pomohl založit CESNET, která k internetu připojovala i další univerzity a výzkumná střediska. Organizaci vedl 25 let až do letošního léta. Je také spoluzakladatelem správce národní domény CZ.NIC a prvního nezávislého peeringovaného centra NIX.CZ. Zkušenosti s internetem pak předával též v dalších zemích východní a střední Evropy.

IHOF letos ocenila i další pionýry. Například Yngvara Lundha a Påla Spillinga, kteří v roce 1973 připojili Norsko k Arpanetu, předchůdci internetu. Šlo o první neamerickou zemi v síti. Do síně slávy zamířil také Sing Li, zakladatel čínského internetu a důležitá osoba v rozvoji IPv6. A řady rozšířil též Frode Greisen, který stál u zrodu EARNu a evropské páteřní sítě EBONE, bez nichž by se ČSFR nemělo kam připojit.

V Internetové síni slávy založené v roce 2012 je již 135 lidí. Mezi nimi Vint Cerf a Bob Kahn (zakladatelé internetu a autoři TCP/IP), Tim Berners-Lee (zakladatel WWW), Douglas Engelbart (autor moderního osobního počítače), Richard Stallman (ikona svobodného softwaru), Linus Torvalds (autor Linuxu), Ray Tomlinson (tvůrce e-mailu) či Jimmy Wales (otec Wikipedie).

via CESNET