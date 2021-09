Věděli jste, že Facebook prodává chytré displeje Portal? Teď má dva nové a jeden je kompletně přenosný

Facebook tento týden rozšířil nabídku svých chytrých displejů Portal. Představil dva nové, poprvé od roku 2019, kdy naposledy rodinu zařízení výrazněji doplnil. Jde o vylepšenou verzi Portal Plus a zcela nový Portal Go, jenž je určen na cesty, jelikož je vybaven samostatnou baterií. Oba nové typy jsou již dostupné k předobjednání a jejich rozesílání začne 19. října.

Portal Go se v tuto chvíli prodává za 199 dolarů (cca 4 300 Kč) a stejně jako všechny ostatní chytré displeje Facebooku je vybaven širokoúhlou kamerou (rozlišení 12 MPx), která dokáže automaticky zaznamenat kohokoliv, kdo se před ní mihne a umístit ho do středu. Hlavním tahákem jsou ale baterie a madlo, díky kterým Portal Go můžete přenést kam chcete a není nutné jej vždy vypojovat a zapojovat jako u ostatních typů.

Server CNBC tvrdí, že baterie zvládne zhruba 5 hodin videohovorů přes Messenger nebo 14 hodin vyhrávání s vypnutou obrazovkou. Připojení u Portal Go je řešeno klasicky přes Bluetooth a WIFI. Musíte ale počítat s tím, že obraz a audio nejsou u této přenosné verze na nejvyšší možné úrovni, spíš dostanete průměr.

Kvalitnější multimediální zážitek poskytne až vylepšený Portal Plus, jenž vyjde na 349 dolarů (cca 7 600 Kč) a je vybaven stereo reproduktory a 13MPx kamerou s ještě širším úhlem záběru. Úhel pozorování lze u něj navíc nastavit. Lepší výkon je nicméně za cenu toho, že zařízení musí být neustále připojeno do kabelem do elektřiny.

Jak Portal Plus, tak Portal Go zvládnou komunikovat s chytrou asistentkou Alexou.

Portaly jsou v současnosti zamýšleny především pro vykonávání videokonferencí nebo jako digitální fotorámečky. U typu Portal Go sice Facebook nově mluví i o možnosti používat jej jako přenosný reproduktor, video komunikace ale stále hraje prim. Firma z toho důvodu plánuje i softwarové novinky, v prosinci dostanou všechna zařízení Portal s dotykovým displejem podporu Microsoft Teams. Dosud na nich bylo možné spustit především Messenger, WhatsApp či Zoom.

Facebook také zřizuje novou službu nazvanou Portal for Business, v rámci které si malé a střední podniky budou moci zakládat hromadné Portal účty a dostanou další výhody, které zatím společnost příliš nespecifikovala.