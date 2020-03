Vědci dostanou dalších 330 petaFLOPS výpočetního výkonu pro výzkum koronaviru. Zajistí ho 16 superpočítačů

Včera jsme informovali o tom, že vědci mají díky platformě Folding@Home k dispozici celkový výpočetní výkon přes 470 PFLOPS. USA se ale rozhodlo s koronavirem zatočit ještě rychleji a vědcům uvolnilo i další vládní výpočetní zdroje.

V rámci „COVID-19 High-Performance Computing Consortium“, do kterého se zapojuje jak americká vláda, tak i společnosti jako IBM, Microsoft, Amazon, Google, NASA a další, dostanou nejrůznější vědecké týmy zkoumající koronavir výpočetní výkon 16 superpočítačů.

Tyto superpočítače mají dohromady výpočetní výkon 330 petaFLOPS a celkem zahrnují 775 tisíc procesorových jader a 34 tisíc výpočetních grafických karet. Přehled všech superpočítačů lze nalézt na stránkách projektu, přičemž součástí jsou i instrukce pro podání žádosti o využití výpočetního výkonu.

Je jasné, že vyřešení problému s koronavirem je kritické pro většinu zainteresovaných stran a společností, které trpí zpomalením ekonomiky a jsou omezeni i pracovním výkonem kvůli přechodu na práci z domova nebo úplného vyřazení zaměstnanců z provozu. A tak všichni podporují úsilí najít potřebný lék. Výsledkem je souhrnný výpočetní výkon, který nemá obdoby.

Simulace urychlí hledání

Hledání léku obnáší provádění simulací dynamiky molekul a analýzu pohybu atomů a částic v proteinu. Zjednodušeně řečeno se zkouší různé sloučeniny a zjišťuje se, zda některá z nich dokáže zabránit tomu, aby se simulovaný model koronaviru „přilepil“ na lidské buňky. Kombinací je ohromné množství, stejně tak způsobů interakcí molekul. Výpočty simulace jednotlivých pokusných sad by vědcům na běžných vědeckých superpočítačích trvaly měsíce, nyní proběhnou za méně než den.

Na základě výsledků simulací se následně může provádět testování v reálných podmínkách a vytvořit potřebnou klinickou studii. To je časově nejnáročnější. Díky simulacím se ale výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se účinnost případného léku v reálných podmínkách už jen potvrdí.

Postupy, které běžně zaberou několik let, by se díky masivnímu nasazení simulací mohly zkrátit na měsíce či týdny. V to nyní doufá celý svět, nalezení účinného léku na COVID-19 by pomohlo rychleji napravit současnou situaci.

Koronavirus online

[html: ]