Krásné, ale nedá se na nich psát. Deset věcí, které nás nejvíce štvou na klávesnicích

Nezáleží na tom, jak drahou externí klávesnici si koupíte, ani kolik dáte za špičkový notebook. Designéři se mohou utrhnout ze řetězu, výrobci se snaží znovu vymýšlet kolo a výsledkem je něco, co má tlačítka s písmeny a čísly, ale nedá se na tom pořádně psát. V článku se podíváme na největší hříchy klávesnic, které nás trápí. Nebudeme se vysmívat levným klávesnicím za to, že pořádně nedrží pohromadě. Zaměříme se čistě jen na ty chyby, jimž se dalo předejít. Které nejsou důsledek kompromisů, protože se snížovaly náklady. Jak dobře vybrat klávesnici. Mechanická bude spolehlivější a možná vůbec nepotřebujete bezdrátovou Co list, to jeden hřích nebo skupina souvisejících problémů, které si zaslouží místo v křemíkovém pekle. Zbytečné šetření místem Ergonomie ustupuje designu. Klávesnice musí hlavně dobře vypadat, nic nesmí vyčnívat, takže tvarem připomíná tabulku čokolády. Takže pak máme miniaturní mezery mezi klávesami, což ještě v kombinaci s plochými čepičkami způsobuje hromadu překlepů. Nic proti kompaktním klávesnicím, které si na co největší miniaturizaci zakládají a předhánějí se v tom, která bude mít co nejméně tlačítek. Jenže například velmi oblíbená a námi chválená řada MX Keys od Logitechu si na žádné rekordy hrát nemusí. Přesto švýcarský výrobce degradoval řádek s funkčními klávesami. Proč jsou tak malé? Proč jsou tak nalepené na řádek s čísly a diakritikou? A proč nejsou F1 až F12 rozdělené do tří bloků po čtyřech klávesách, jako tomu bylo v minulosti? Logitech ušetřil pár centimetrů, aby se uživatel kochal designem a trpěl při psaní Na noteboocích pak dochází k ještě větším zhůvěřilostem. Tenhle 17" Dell XPS bez numerické části má hromadu místa, aby nemusel šidit řádek F kláves a nesnažil se mermomocí narvat všechny šipky pod levý Shift.

Na 17" notebooku je tolik místa, přesto je klávesnice stísněná jako na mnohem menších modelech Ani 15" IdeaPad Gaming 3 sice není ideální, ale Lenovo alespoň našlo odvahu použít velké šipky a trochu je odsadit. Víc kuráže, míň blamáže.

Lenovo chtělo velké šipky, tak je také použilo

Stejná tlačítka pokaždé jinde Asi vám neuniklo, že existuje několik standardů fyzického rozložení kláves. Nejčastěji se setkáte s tzv. ANSI, který je rozšířený hlavně v Americe, a ISO, který převažuje v Evropě. Evropská varianta má dvouřádkový Enter a krátký levý Shift dělící se o prostor s lomítkem. Existují ale i různé hybridy, hlavně některé starší klávesnice měly dvouřádkový Enter i dlouhý Shift.

ANSI se používá hlavně v USA, ISO pak především v Evropě Setkáte se ale i s rozmary výrobců, kteří z různých důvodů udělají něco jinak. Třeba klávesa Fn, která mění funkce horšího řádku F1 až F12, se stěhuje všude možně. Jednou je úplně vlevo dole místo Ctrl, jindy až napravo od Ctrl, pak třeba na druhé straně mezerníku, Apple jej u velkých klávesnice cpe nad Delete, kde jindy bývá Insert. Nejvíce kreativity ukazují výrobci notebookových klávesnic, když se snaží využít prostor na maximum. Ale i u těch externích si někteří myslí, že jim projde například tohle… Sice nezapomněli na Scroll Lock a Pause / Break, ale co to sakra udělali s blokem Insert, Delete, Home, End, Page Up a Page Down?

Chybějící české popisky Jasně, jsme příliš malý národ se spoustou kudrlinek nad standardní latinkou, takže ne všechny klávesnice, co se nám líbí, mají české popisky. A když už tam třeba diakritika a zvláštní symboly jsou, nemusí to být ideální. Výrobce může vzít nějakou mezinárodní klávesnici a popisky tam jen natisknout, takže u podsvíceného modelu nebudou vidět. Ideální je, aby je tam laserem vypálil. Jenže pak narazíte na to, že na jednom tlačítko bude třeba šest znaků. Nevypadá to hezky, a ještě vás to poplete.

Keychron dělá špičkové mechanické klávesnice včetně DIY skládaček, ale české čepičky z něj nevymámíte, ani kdybyste mávali Masarykem

Historické relikty Na jedné straně se šetří místem a odstraňují se užitečné klávesy, na té druhé se ale místem plýtvá na tlačítka z dob MS-DOSu, která se už běžně nepoužívají. Pause / Break, Num Lock nebo Scroll Lock stisknete spíš omylem než účelně. Jediná zamykací klávesa, kterou zná každý hrdina na sociálních sítích, je Caps Lock. A i ten je příliš velký na to, jak málo se využívá. Osobně jsem na Macu toto tlačítko přemapoval na užitečnější přepínač a jeho původní funkci vyvolám tak, že najednou zmáčknu levý a pravý Shift.

Kdo si ještě pamatuje, k čemu slouží Scroll Lock a Pause / Break?

Světlé klávesnice Klávesnice musí být kontrastní, tj. mít světlá tlačítka a tmavé popisky nebo naopak. Někdy, jako zde u XPS 13 Plus, který je ergonomickým zločinem hned na několik úrovních, si ale Dell řekl, že by nebylo špatné mít světlé klávesy i popisky. A vůbec mu není trapné v marketingových materiálech používat tento snímek.

Na klávesnici Dellu XPS 13 Plus je špatně úplně všechno Přes den navíc musíte vypnout bílé podsvícení, protože pak už neuvidíte vůbec nic. Ideální by bylo zářivé černé podsvícení, to by bylo skutečně revoluční.

Náhradní díly Ulomila se spodní nožička pro nastavení sklonu klávesnice? Zapojte kutilské vlohy. Upadla z klávesy čepička? Tak to hodně štěstí při lepení ultratenké chicklet konstrukce. O co by život byl snadnější, kdyby výrobci nabízeli náhradní díly pro nejvíce poruchové části. Je téměř nemožné je koupit oficiálně a když už, tak stojí úplně nesmyslné částky v poměru k hodnotě celé klávesnice. Takže pokud nechcete koupit novou nebo máte levé ruce, budete se muset po dílech poohlédnout na Aliexpressu nebo v bazaru, kde bude stejná klávesnice s jinou vadou. Výrobcům by jistě neublížilo ani to, kdyby kabely byly odpojitelné, takže byste si zvolili ideální délku, případně jej nahradili, až se ošoupe o hranu stolu. Logitech náhradní čepičky nenabízí, v Číně chtějí 150 Kč. Za jednu Ano, na trhu jsou i klávesnicové skládačky, které dáte dohromady podobně jako lego. To je zase extrémní příklad na druhém konci. Mnohem více je však modelů, u nichž se budete modlit, aby se nic nepokazilo.

Tlačítka, co nejsou tlačíka Daní za pěkný design jsou i chybějící funkční klávesy. Dell je v notebooku XPS 13 Plus nahradil senzorovými dotykovými ploškami, u nichž nevíte, kde začínají ani kde končí. Necítíte hmatovou odezvu. Nemají žádnou praktickou výhodu. Řádek funkčních kláves nahradily neviditelné dotykové plošky To Apple už v roce 2016 u MacBooků Pro přišel s odvážnějším Touch Barem, dotykovou obrazovkou, na které se mohly objevit virtuální klávesy F, ale také spousta další jiných tlačítek a grafiky v kontextu nějaké aplikace. Uživatelům se ale toto pojetí nelíbilo, a tak Apple později Touch Bar zmenšil a vrátil alespoň klasický Escape. A letos se smrtí MacBooku Pro 13 dotykovou plochu definitivně opustil. MacBook Pro 2016 s revolučním Touch Barem Párkrát některé zkoušeli nahradit celou klávesnici dotykovým displejem s virtuálními tlačítky jako na mobilu nebo tabletu, ale se zlou se potázali.

Směšně velký software Každá externí klávesnice bude s počítačem pracovat i bez instalace dalšího softwaru, protože zkrátka využívá určité standardy. Jenže výrobci zároveň doporučují instalaci dalších aplikací, ve kterých půjde klávesnice přenastavit. Nakonfiguruje makra, vyladíte RGB podsvícení, přemapujete klávesy atd. Takový software ale zabere klidně stovky megabajtů na disku i v paměti. Tolik ještě v nedávné době stačilo celým operačním systémům, proč jsou tak obrovské jednoúčelové nástroje?

700+ MB na SSD, 300+ MB v RAM a to Logitech Options+ patří ještě mezi ty menší

Cirkusové podsvícení Podsvícené klávesnice se prodávají již za méně než dvě stovky, a to je příliš málo na to, aby bylo kvalitní. Za takovou cenu tam bude pár diod se světlem rozpýleným mezi několik kláves, takže popisky ve tmě stejně nebudou moc čitelné. U levných modelů zpravidla ani není regulace jasu, jen se podsvícení zapne a vypne. To všechno se ale dá pominout. Co je ale úplně nejhorší, levné „RGB modely“ s duhovými barvami často ani nejde nastavit tak, aby decentně svítily jen jednou barvou. Bude to cirkus s různými přechody a blikáním, které vám zamotá hlavu, aniž byste trpěli epilepsií.

Takhle to fakt chce někdo používat?