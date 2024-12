Ve Windows 11 zase skáčou reklamy. Tentokrát na Call of Duty. Vypnete je takhle

Je to tady zase. Ve Windows 11 se formou notifikací zobrazují reklamy, tentokrát na Call of Duty: Black Ops 6 a Microsoft Defender. Všiml si jich web Windows Latest, mně se taková reklama prozatím neukázala. Není to ovšem tak dávno, kdy se také v Česku ukazovaly stejným způsobem reklamy na hry Starfield a Cities: Skylines 2.

To bylo ve druhé polovině roku 2023 a po začátku následujícího roku. Stejně tak mi v té době Windows navrhovaly, abych si vyzkoušel Bing. Aspoň některé z těchto reklam pronikly i do Windows 10. Ve velkém článku jsem před pár měsíci zevrubně popsal, jak reklamy ničí Windows. Také jsem analyzoval situaci a důvody, proč Microsoft s Windows zachází takhle.

Z prodeje operačního systému plynou nízké příjmy – v kontextu nynějšího portfolia firmy – a Microsoft hledá cestu, jak prostřednictvím Windows vydělat na reklamě nebo předplatných. Loňské herní reklamy lákaly vlastně na předplatné Game Passu.



Loňská reklama na Starfield

V případě Black Ops 6 ale Microsoft prodává jen samotný titul skrze Store. Což může souviset s tím, že Microsoft před rokem koupil vydavatele Activision Blizzard a s ním značku Call of Duty.

V jiné reklamě redmondští zase propagují Microsoft Defender, s nímž můžete sledovat zabezpečení všech svých zařízení. Jenže tahle nadstavba k antiviru integrovanému v systému vyžaduje předplatné Microsoft 365. (Aby nedošlo k nedorozumění, samotný antivirus ve Windows zůstává zdarma.) V únoru 2023 ji dokonce výrobce chvíli na počítače s Windows instaloval automaticky.

Naštěstí existuje způsob, jak se těmto typům propagačních oznámení vyhnout:

Otevřete Nastavení | Systém | Oznámení .

. Navigujte se úplně dolů až za seznam aplikací, kde klepněte na Další nastavení .

. Zrušte označení předvolby Získejte tipy a návrhy pro používání Windows.



Jestli o podobné reklamy nestojíte, vypněte tuhle funkci

Stojíte-li o co nejzdrženlivější Windows, vypněte všechny tři funkce. Microsoft pro Windows Latest přítomnost výše popsaných reklam ve Windows potvrdil a označuje je za ;oznámení. Také uvedl, že je lze vypnout, což jsme si tedy ukázali.

Zdroje: Windows Latest