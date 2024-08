Ve Windows 11 padá nesmyslné omezení velikosti oddílu FAT32 na 32 GB. Trvalo 27 let

Microsoft v nejnovějším testovacím sestavení Windows 11 (Canary build) odstranil dlouholetý, uměle vytvořený limit 32 GB pro velikost oddílů typu FAT32. Nově bude možné formátovat oddíly s tímto souborovým systémem do velikosti až 2 TB.

Co to znamená pro běžné uživatele? Dříve bylo možné vytvořit FAT32 oddíl větší než 32 GB pouze pomocí složitějších metod, jako je PowerShell nebo externí aplikace. Teď bude stačit jednoduchý příkaz v příkazovém řádku a budete moci vytvořit oddíl až do velikosti 2 TB. Ovšem pozor: nové možnosti se zatím týkají pouze příkazového řádku – v grafickém rozhraní pro správu disků zůstává nadále v platnosti omezení na 32 GB.

Zatím jen pro insidery

Microsoft ve čtvrtek 15. srpna oznámil, že tuto změnu zavádí ve Windows 11 Insider Preview Build 27686. Novinka je tedy zatím dostupná pouze v rámci programu Windows Insider, nicméně až bude uvolněna ve stabilní verzi systému, budou moci všichni uživatelé Windows 11 vytvářet oddíly se souborovým systémem FAT32 až do velikosti 2 TB, a to z příkazového řádku pomocí příkazu format.

Jeden z testerů zařazený v programu Windows Insider, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou XenoPanther, si stáhl nejnovější testovací sestavení a přes příkazový řádek pomocí rychlého formátování úspěšně vytvořil oddíl FAT32 o velikosti 114,6 GB.

Limit 4 GB na soubor platí dál

V příspěvku na Windows Blogs, ve kterém Microsoft oznamuje Windows 11 Insider Preview Build 27686, je o novince pouze stručná zmínka: „Při formátování disků z příkazového řádku pomocí příkazu format jsme zvýšili limit velikosti FAT32 z 32 GB na 2 TB.“

Existuje určitá naděje, že Microsoft v budoucích verzích Windows 11 aktualizuje grafické rozhraní pro formátování disků, díky čemuž by uživatelům usnadnil vytváření plnohodnotných FAT32 oddílů bez nutnosti používat příkazový řádek.

Je ale nutné podotknout, že i přes zvýšení maximální velikosti oddílu na 2 TB zůstává velikost jednotlivých souborů v rámci oddílu FAT32 omezená na 4 GB. V praxi to znamená, že na daný oddíl nelze uložit žádný soubor větší než 4 GB, což může být v některých situacích limitující.

Limit byl svévolným rozhodnutím

Limit 32 GB byl původně zaveden během vývoje operačního systému Windows 95 dnes již bývalým vývojářem Davem Plummerem. Hodnotu určil na základě potřeby udržet přijatelnou úroveň tzv. „cluster slacku.“ Tento pojem označuje nevyužitý prostor na disku, který vzniká při ukládání dat v souborech menších než je velikost clusteru.

Plummer později přiznal v příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter), že toto omezení bylo ve skutečnosti jeho svévolným rozhodnutím. Toto rozhodnutí přitom nebylo výsledkem nějaké technické nutnosti, ale spíše praktickým kompromisem, který se následně stal dlouhodobou součástí systému Windows​. Příspěvek ukazuje, jak se může software vyvíjet a jak zdánlivě malá rozhodnutí mohou mít dlouhodobé důsledky.

Zdroje: bleepingcomputer.com, windows.com, newsbytesapp.com, tomshardware.com, theverge.com.