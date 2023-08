Ve Windows 11 odinstalujete více integrovaných aplikací. Teď se přidávají Fotky a vzdálená plocha

Integrované aplikace ve Windows jsou roky předmětem sporů. Úřady Microsoftu zejména vytýkaly internetový prohlížeč nebo multimediální přehrávač. V současnosti se debatuje v komunitě, co je snesitelné s ohledem na to, že za licenci Windows se platí.

Microsoft v základní instalaci Windows 10 a 11 nabízí celou spoustu nástrojů, jenže řadu z nich nelze odinstalovat. Zabírají tak zbytečně místo na disku a Store je průběžně aktualizuje. Navíc je nabídka Start plná reklamních aplikací. Nedávno jsme ukázali trik, který vás jich zbaví, takže je pak nemusíte vyhánět ručně.

Snahu o rozšíření možnosti odinstalovat integrované aplikace nevidíme poprvé. V říjnu 2018 se seznam odinstalovatelných aplikací ve Windows 10 přifoukl o 3D Viewer, Kalkulačku, Poštu s Kalendářem, Hudbu Groove, Filmy a TV pořady, Malování 3D, Výstřižek a skicu, Rychlé poznámky a Hlasový záznam.



Odinstalace nástroje pro vzdálenou plochu už

se objevila i v kanále Beta. Microsoft to zatím nepřiznal

Od letošního března v některých testovacích verzích Windows 11 odinstalujete Kameru. Během srpna byla umožněna odinstalace Cortany, což souvisí se zrušením hlasové asistentky. Teď už odinstalujete také Fotky a Připojení ke vzdálené ploše. Zatím nicméně zase jen v programu Insider (změnu zavádí Windows 11 Insider Preview build 25931 v kanále Canary).

Dále nové sestavení přidává další pole do postranního panelu s detaily o souborech. Uvidíte v něm počty stran u dokumentů DOCX, rozměry obrázků nebo volné místo na disku. To je nedávná novinka z kanálu Dev. Těch do Canary nastoupilo dost. Patří k nim také emoji 15 a hlasové ovládání na zamykací obrazovce.

Microsoft po čase uvolnil čerstvé instalační obrazy, takže pokud chcete, můžete provést čistou instalaci Windows 11 Insider Preview build 25931. Kdy se testované funkce promítnou do stabilní větve Jedenáctek, není jasné. Nabízí se blížící se verze 23H2.

Zdroje: Windows Insider Blog (1, 2)