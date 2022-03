Ve Windows 11 brzy snadno nastavíte výchozí prohlížeč. Řeknou vám také, že máte neporovnaný hardware

Ve službě Windows Update se objevila volitelná servisní aktualizace pro Windows 11, takže si v předstihu a dobrovolně můžete vyzkoušet, jaké novinky Microsoft nabídne ve všech instalacích v dubnu. Jak jsme v posledních měsících viděli, servisní aktualizace už neslouží jen pro žehlení kódu.

V případě aktualizace KB5011563, která číslo revize upravuje na 22000.593, Redmondští přiznávají pouze jednu funkční změnu nad rámec oprav. Windows 11 teď najednou zobrazí až tři notifikace vysoké priority. Tím jsou myšleny budíky, vyzvánění příchozích hovorů nebo události z kalendáře.

K nim se může přidat jedno běžné oznámení, tudíž dohromady se ukáží až čtyři informační pruhy nad sebou. Ze zveřejněného seznamu oprav stojí za vypíchnutí vyřešení potíží s indexačním procesem, kvůli čemuž nebyly vyhledány čerstvé e‑maily z Outlooku. Když vyhledáte widgety, ukáže se ve výsledcích příslušná sekce v Nastavení.

Servisní aktualizace obsahuje také změny, které Microsoft v seznamu změn nepřiznává. Jsou dvě, o kterých víme.

Máte nepodporovaný hardware!

Současně se od revize 22000.593 – respektive 22000.588, počítáme-li dřívější vydání v programu Insider – na ploše ukazuje vodoznak s upozorněním, že počítač nesplňuje stanovené minimální požadavky pro provoz operačního systému. Uvádí to Windows Latest nebo The Verge. Windows 11 jsou oproti Windows 10 náročné zejména v tom, že vyžadují TPM 2.0 a relativně nový procesor.

Kompatibilitu zkontrolujete mj. pomocí nástroje PC Health Check.

Systém ovšem snadno nainstalujete i na tzv. nepodporovaném hardwaru. Zpočátku to Windows 11 ignorovaly, v nejbližších dnech až týdnech vás na to ale upozorní. Během února Microsoft zkoušel dva přístupy, jak uživatele a uživatelky na nekompatibilitu upozornit. Jeden spočíval v upozornění formou vodoznaku na ploše, druhý upozorňoval v Nastavení.

Microsoft přidání vodoznaku na seznamu novinek v aktualizaci neuvádí. Nebylo by to ovšem poprvé, kdy by o změně touto cestou neinformoval. Zobrazování upozornění nad hodinami momentálně nemohu ověřit, protože nemám po ruce nepodporovaný počítač s Windows 11 verze 21H2.

Pokud výrobce neucukne, vodoznak se na oficiálně nepodporovaných počítačích objeví všem nejpozději během dubna, kdy vyjde povinná servisní aktualizace, která do mixu přidá bezpečnostní opravy. Výše uvedené funkční novinky a opravy v ní budou rovněž obsažené. Vodoznak funkčnost stroje neovlivní.

Nastavení výchozího prohlížeče

Druhou nezdokumentovanou novinku představuje snazší nastavení výchozího prohlížeče. Jedenáctky při uvedení proces změnily tak, že se musí asociace pro každý typ souboru nebo protokol nastavit zvlášť. Určitou výjimku představuje domácí Edge, u kterého operační systém nabídne hromadnou asociaci, když do Windows nainstalujete jiný prohlížeč.

Loni začátkem prosince v testovacích sestaveních v kanále Dev došlo ke změně a v Nastavení bylo možné jedním tlačítkem změnit asociaci hromadně, byť ne v plné míře. Asociovaly se aspoň hlavní položky, tj. soubory HTM a HTML a protokoly HTTP a HTTPS.

Právě tahle úprava se objevila ve Windows 11 build 22000.593, jak si všiml Neowin. Jak jsem uvedl výše, revizi může hned začít používat kdokoli, stačí si nainstalovat poslední volitelnou servisní aktualizaci. Nebo počkejte na duben.

Zdroje: Neowin | Windows Latest | Windows support | Xeno / Twitter via The Verge