Ve Vídni vyrobili fotočip, který dokáže rozpoznat písmeno „n“ rychlostí 20 milionů snímků za sekundu

Když si budete chtít vyzkoušet některou z neuronových sítí pro rozpoznávání obrazu, postup bude zpravidla takový, že k počítači připojíte nějaký zdroj dat a spustíte analytický program. Vstupem může být třeba webkamera, kterou namíříte na předmět, který chcete rozpoznat.

Podle výkonu vašeho počítače a architektury samotné neuronové sítě pak zpravidla získáte rychlost v rozmezí 10-100 fps. To znamená, že neuronová síť dokáže analyzovat jeden snímek obrazu i za 10 milisekund.

Některé experimentální detekční obrazové systémy tento čas dokážou zkrátit až na 1 ms a dosahují tak úctyhodné rychlosti 1 000 fps. To se už hodí i v průmyslu s vyžitím vysokofrekvenčních kamer, kdy má stroj zkoumat třeba rychle se otáčející hřídel.

20 milionů snímků za sekundu

No dobrá, co kdybychom ale analýzu obrazu pomocí neuronové sítě zrychlili ještě o několik řádů. Je to vůbec možné? Je a vůbec k tomu nepotřebujete superpočítač. Lukas Mennel z vídeňské technické univerzity sestrojil detektor s prvky A.I., který dokáže analyzovat obraz jen těžkou uvěřitelnou rychlostí 20 000 000 snímků za sekundu! Mennel se se svojí prací pochlubil v časopisu Nature.



Experimentální fotočip, jehož fotodiody/pixely jsou zároveň neurony obrazového detektoru

Neméně zajímavým detailem je také to, že k tomu jeho detektor nepotřebuje ani žádný vnější zdroj elektřiny – napájí jej přímo dopadající světlo podobně jako u fotovoltaických panelů. Jak je to možné? Lukas integroval neuronovou síť přímo do snímacího fotočipu. Stručně řečeno, samotné fotodiody – pixely – představují syntetické neurony a jejich synapse.

Neurony z dislufidu wolframu

Odpadá tedy jakékoliv zpomalení způsobené sejmutím obrazu a jeho digitální dopravou do procesoru. Vše se děje přímo na vstupním křemíku. A to doslova, i samotná neuronová síť je totiž dílem spíše hardware, než softwarový algoritmus.



Fotodiody čipu zaznamenávají nejen světlo, ale zároveň plní roli neuronů

Každá z fotodiod obsahuje vrstvičku dislufidu wolframu, která dodává paměťový efekt. To znamená, že fotobuňka může různě zareagovat podle toho, jaké světlo na ni dopadá. A síla odpovědi už pochopitelně souvisí s tím, jak je naučený její syntetický neuron.



Exotický čip zatím rozpoznává písmenka, která na jeho povrch vyzáří laser

Pokud tedy vědci nejprve speciální čip naučí, jak vypadá třeba písmeno „n,“ tedy které fotodiody matice v tomto případě zaznamenají vyšší jas než ostatní, mohou informaci přenést do oné paměťové vrstvy a kompletní fotočip pak bude rozpoznávat písmeno „n“ doposud nejrychlejším způsobem, který nemá obdoby.

Zatím jen bláznivý experiment

Experimentální a inteligentní fotočip zatím rozpoznává jen několik základních znaků, které na čip nasvítí laserový paprsek a sám o sobě by v praxi asi nebyl příliš použitelný, nastiňuje ale směr, jakým možná půjde část počítačového zpracovávání obrazu v budoucnosti. Inteligentní budou už jeho oči, nikoliv až jakýsi procesor/NPU jednotka daleko za ním.