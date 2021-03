Ve videích na Facebooku přibude reklamy. Hojně přibývá „facebookerů“, kteří na nich vydělávají

Facebook opět rozšířil způsoby, kterými tvůrci mohou na jeho platformě monetizovat obsah. Hlavní změna se týká videí, nově bude možné vkládat reklamy i do jejich kratších verzí. Určitý druh reklam ve formě speciálních samolepek míří rovněž do Příběhů. V neposlední řadě Facebook zvýší počet tvůrců, kterým zpoplatnění obsahu povolí. Firma to popsala na svém blogu.

Důvodem pro tato rozhodnutí podle Facebooku je fakt, že obsahu na sociální síti se daří a v návaznosti se daří i tvůrcům, kteří k monetizaci přistoupí. Počet uživatelů vydělávajících 10 tisíc dolarů (219 tisíc korun) měsíčně mezi lety 2019 a 2020 vzrostl o 88 procent a těch, kteří získají alespoň 1000 dolarů (21 900 korun) měsíčně, vzrostl o 94 procent.

Protože z reklam nevydělávají jen tvůrců, ale i sám Facebook, je výhodné pro něj rozšířit monetizaci v maximální možné míře. A přesně k tomu teď přistupuje. Reklamy bude nově možné vkládat do de facto všech druhů videí, i těch krátkých. Limit je jedna minuta, dosud jsme mohli reklamy vidět jen u těch, které byly dlouhé alespoň tři minuty. Facebook slibuje, že marketingová sdělení budou „co nejméně rušivá“.

Zároveň nový typ reklam míří do Příběhů. Půjde o jisté samolepky, které uživatele po rozkliknutí nasměrují přímo na obchod. Tyto reklamy budou součástí samotného obsahu Příběhu, nepřeruší sledování, což opět podle Facebooku znamená méně rušivosti oproti klasickým velkoplošným reklamním sdělením. Tato novinka se zatím nachází v testovací fázi, mezi veřejnost by se měla dostat v následujících týdnech.

Všechny monetizační funkce rovněž bude moci vyzkoušet širší skupina uživatelů. Facebook podmínky značně uvolnil, reklamy do svých videí či streamů budou moci vkládat i menší tvůrci. Stále ale potřebují určitý počet sledovatelů (minimálně 10 tisíc), zveřejněných minimálně pět videí a celkem 600 tisíc zhlednutých minut, u streamů 60 tisíc minut za posledních 60 dní.