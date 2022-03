Ve verzi Pro už má i kabely. Za třímetrový Thunderbolt si Apple naúčtuje pět tisíc

V souvislosti s novým Mac Studiem a monitorem Studio Display, k němuž Apple dodává jen metrový kabel, firma uvedla také volitelné delší šňůry. Ta s délkou 1,8 metru se už prodává za 3990 Kč, třímetrová varianta bude brzy dostupná za 4990 Kč.

Apple Thunderbolt 4 Pro, jak se kabel jmenuje, je co do schopností tím nejlepším možným. Projde jím obraz, zvuk i data s propustností 40 Gb/s a rovněž napájení o výkonu až 100 W. To je ale ostatně podmínka, kterou má Intel (tvůrce technologie) pro všechny výrobce, kteří chtějí získat certifikaci.

Z toho také vyplývá, že existují srovnatelné alternativy. Značkový Belkin Thunderbolt 3 stojí od 1990 Kč. Generačního rozdílu není třeba se bát, pokud jde o kabely, TB3 a TB4 jsou si rovny. Certifikovaný dvoumetrový Thunderbolt 4 od méně známé značky Cable Matters stojí v německém Amazonu v přepočtu 1400 Kč.

Jablečný kabel má ale slušivé opletení, podle databáze Intelu zřejmě jako první mezi certifikovanými kabely pro TB4. Kdo tedy nechce obyčejnou bužírku, nechť si připlatí. Kabely pro Thunderbolt jsou mimochodem ideální i pro zařízení s pouhým USB-C 3.x, protože jak už víte, značení je v této oblasti velký průšvih. Na Thunderboltu bude fungovat vše.