Ve Švédsku vzniká unikátní protipirátský blacklist. Mohl by se z něj stát model pro celou Evropu

Švédský patentový a obchodní soud přikázal tamnímu internetovému operátoru Telia, aby zablokoval přístup na několik pirátských webů včetně The Pirate Bay. Telia patří k největším providerům v zemi.

Mnohem zajímavější jsou ale detaily samotné blokace, bude totiž dynamická. Nejedná se o běžný zákaz v přístupu na konkrétní internetové domény a adresy URL, ale na produkty.

Když by tedy The Pirate Bay zareagoval na blokaci změnou TLD domény nebo spuštěním proxy serveru, což podobné weby dělají docela často, seznam se jednoduše aktualizuje o novou adresu, aniž by o tom musel znovu a zdlouhavě rozhodovat soud.



Pirátská zátoka The Pirate Bay patří k ikonickým torrentovým webům pirátské scény posledních dvou desetiletí, byť už nepatří k největším.

Problematické domény a adresy přitom mohou hlásit přímo poškození, tedy autorské svazy, které o podobný zákaz usilovaly několik let. Samotná Telia se proti takto široké blokaci sice odvolala, soud dal ale nakonec zapravdu právě svazům.

Budoucnost boje proti pirátům v Evropě

Podle právních expertů ze Švédska, které vyzpovídal TorrentFreak, je dost možné, že se tato kauza stane určitým modelovým příkladem i pro ostatní země EU, které šly cestou přímé blokace.

V Česku soudy zatím podobné případy nerozhodovaly a všechny pirátské weby jsou běžně dostupné. V minulosti zde vznikl pouze ministerstvem financí spravovaný blacklist ilegálních hazardních webových her.