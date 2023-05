Ve středu v Utahu zavřeli PornHub. Ve středu v Utahu raketově vyrostlo vyhledávání výrazu VPN

Taková zajímavá statistická souvislost se přihodila:

Utah, jeden z nejkonzervativnějších států USA, ve jménu ochrany mravního vývoje nezletilých uzákonil, že pornografické platformy po svých uživatelích musí vyžadovat doklad prokazující věk. Zákon začal platit ve středu. Ve středu v Utahu raketově vzrostlo hledání výrazu VPN.



Takhle v Google Trends vypadá vývoj hledanosti výrazu VPN ve státu Utah a srovnání Utahu s ostatními státy USA, kde stejná restriktivní legislativa neplatí.

VPN je zkratka pro virtual private network, virtuální privátní síť. Tato technologie se používá k několika účelům, ale v době digitálních služeb omezujících své funkce či obsah na základě lokace uživatele, se VPN stala populárním nástrojem k obcházení právě těchto geolokačních restrikcí. Na Netflixu se tímto způsobem dostanete k seriálům, které byste podle licenční smlouvy v Česku vidět neměli, v Utahu se podíváte na PornHub i bez ověřování pomocí dokladu.

Vědí to i běžní uživatelé internetu v Utahu. A ti, kteří to dosud nevěděli, jdou na Google a zjišťují, co že to ta VPN je, jak funguje a jak si ji opatřit.

Jednou z dotčených služeb je i PornHub, největší databáze pornografických videí na světě. Jenže provozovatel PornHubu už má své zkušenosti. Místo toho, aby se zabýval vývojem systému pro verifikaci uživatelů z Utahu, prostě své služby pro Utah zakázal. Navíc to označil za protest proti puritánské a nesmyslné legislativě, navíc získal celosvětovou publicitu, navíc – a to je nejdůležitější – PornHub ví, že takové restrikce jednoho z amerických států na globální sledovanosti videí nic zásadního nezmění.

„Drahý uživateli, jak možná víte, vaši zvolení představitelé státu Utah od nás vyžadují, abychom ověřili váš věk, než vás vpustíme na naše stránky. Ačkoliv jsou bezpečnost a dodržování pravidel základem naší mise, předkládání průkazu pokaždé, když chcete navštívit platformu pro dospělé, není ten nejefektivnější způsob ochrany uživatele. Vlastně si myslíme, že to představuje riziko pro děti a vaše soukromí,“ začíná sdělení, které PH zobrazuje obyvatelům Utahu místo lechtivých klipů.

Komentář

Když se ve slovenském parlamentu objevil návrh na písemné žádosti (s úředně ověřeným podpisem) o přístup k pornu, posmívali jsme se:

V Utahu odlehčenou verzi dotáhli v platnost, ale reálný efekt je nevalný. Lidé si prostě jen aktivují VPN, „v digitální rovině se přestěhují jinam“ a PornHub (či jiné podobné služby) používají nerušeně dál. Je to trochu otrava, ale pořád je to schůdnější než vytahovat občanku.

Via The Guardian