Ve stabilních Windows 11 najdete část Momentu 2. Zapněte Správce úloh s vyhledávacím polem

Microsoft sice řekl, že chce Windows 11 aktualizovat už jen jednou do roka, reálně je ale aktualizací víc. Jednou za rok se upgraduje a v mezičase přichází menší novinky distribuované běžnými servisními aktualizacemi. „Velká“ verze 22H2 vyšla v září, už ale během října a listopadu jsme se dočkali mj. Průzkumníku s panely.

Malé aktualizace jsou interně označovány jako Moment. První máme už za sebou a z neoficiálních informací víme, že Moment 2 nás čeká až po Novém roce. Konkrétní datum nebo aspoň měsíc vydání Microsoft neprozrazuje, druhý balík přídavků se nicméně viditelně rýsuje.

Jak si všiml Neowin, nové funkce se dají aktivovat v běžných Windows 11, tedy mimo program Windows Insider. Objevily se v aktualizaci KB5020044 (sestavení 22621.900), kterou jste si museli nainstalovat ručně ve službě Windows Update. Ta, mimochodem, přinesla i jiné novinky, jen nejsou skryté. Microsoft nám tak ukázal, že mezi Momenty může do Windows přinášet kosmetické úpravy.

Aktuálně se ale již v automatizované distriíbuci nachází prosincová servisní aktualizace, která bude automaticky nainstalována všem. Nese označení KB5021234 (sestavení 22000.1335). Ať ji máte, nebo ještě ne, pomocí nástroje ViVeTool od sestavení 22621.900 v předstihu zapnete tyto funkce:

Nová sekce v Nastavení, která nabízí praktické tipy pro úsporu energie tím, že zoptimalizuje chod Windows. Jde o praktické rady typu zkraťte prodlevu pro vypnutí obrazovky při nečinnosti.

Ve Správci úloh najdete v záhlaví velké vyhledávací pole, kterým se snadno filtrují spuštěné procesy. Najdete je podle názvu, vydavatele nebo číselného identifikátoru.

Kosmetické úpravy nastavení dotekové klávesnice.

Funkce by měli vidět všichni, kdo už dříve aktivovali nový hlavní panel a předělanou oznamovací oblast. Zapnout tedy musíte funkce 39281392 a 26008830 , v grafické variantě ViVeTool je to hračka. Zřejmě ale nejde o kompletní výčet novinek, které přinese Moment 2.

To, že funkce aktivovat lze, neznamená, že to automaticky musíte udělat. Microsoft s vývojem a testováním ještě neskončil, mohou být proto více zatížené chybami. Před jakýmikoli zásahy do systému zálohujte svoje data. Každý zásah provádíte na vlastní riziko, byť v praxi víme, že zapnutí těchto funkcí je zpravidla málo rizikové.

Co bude dál?

Tato podkapitola článku obsahuje spoustu spekulací, takže zvažte, jestli pokračovat dál. Microsoft neposkytuje přehledný plán aktualizací. Jak si všiml @PhantomOfEarth, poslední testovací vydání Jedenáctek obsahují určité odkazy na další balíky. Aspoň teoreticky. Příslušné přepínače jsou zapnuté, víc ale v tuhle chvíli říct nemůžeme.

Vývojový tým v tuto chvíli téměř jistě obsah pro nadcházející Momenty plánuje, ale není v tomto ohledu komunikativní. Do poslední chvíle ostatně nebylo jisté, co přesně nabídne nebo nenabídne verze 22H2, přičemž něčím podobným jsme si prošli u Momentu 1. Ten nakonec oproti předpokladům přidal Správce úloh do kontextové nabídky.

V období mezi sedmým a dvanáctým prosincem proběhla komunitní akce zaměřená na odhalování chyb v kódu. I to indikuje, že se Microsoft chystá na brzké vydání Momentu 2. Kdyby vývojovému týmu vydrželo dosavadní tempo, Moment 3 by mohl přijít začátkem léta. Tak uvidíme.

Zdroje: Neowin | PhantomOcean3☃️💙💛 / Twitter