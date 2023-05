Ve Photoshopu kouzlí AI. Generativní výplň podpoří jeho hlavní sílu v úpravách grafiky

Photoshop v aktuální betaverzi přidal novou funkci Generativní výplň (oficiální překlad Generative Fill). Adobe velmi správně využívá generování grafiky pomocí umělé inteligence ne ve stylu Midjourney nebo Stable Diffusion, ale stylem nástroje ve Photoshopu.

Již delší dobu ve Photoshopu můžete využívat Výplň podle obsahu (Content-Aware Fill), která se snaží vybranou oblast zaplnit grafikou z jejího okolí, aby se z obrázku ztratila konkrétní piha, šmouha nebo nežádoucí postava na pláži. Nástroj funguje skvěle na drobné opravy, ale u větších ploch se to už začíná rozpadat, protože není kde brát vhodná zdrojová data.

Nová Generativní výplň začíná tam, kde už Výplni podle obsahu dochází dech. Vyberete oblast, potvrdíte bez upřesnění generativní výplň a ona se pokus na základě obsahu fotky vygenerovat chybějící obrázek. Lépe pochopí, co je přímo na obrázku a naváže v podobném duchu a provedení. Vytvoří přitom novou generovanou vrstvu, aby původní obrázek nebyl zasažen.



Původní fotka, smazání postavy pomocí „Výplň podle obsahu“ a nově pomocí Generativné výplně. U novinky není už co dál upravovat

Navíc ale můžete před spuštěním zadat textový řetězec (jen anglicky) a upřesnit, co vlastně na označeném místě chcete vidět. Obdélníkem vybranou oblast se skleničkou džusu přegenerujete textovým zadáním „coffee“ na kelímek s kávou. Photoshop propojí korektně pozadí, odmaskuje skleničku, nový kelímek rozostří stejně jako původní nápoj a doladí i případné vržené stíny či osvětlení. Navíc vám při každé vygenerované akci nabídne rovnou tři varianty, abyste si mohli vybrat, nebo klidně začít generovat znovu. Opětovná generování se přidávají jako výběr do této chytré vrstvy.



Tělo jakž takž nahradil Adobe úspěšně, ale na obličej se raději nedívejte

Generativní výplň sice umí generovat postavy a tváře, ale upřímně bych ji k tomu nedoporučil. Vypadají velmi nepřirozeně, taková Midjourney je o několik parníků napřed.

Stejně tak Adobe odmítá generovat obličeje podle zadaného jména. Zcela chápeme, že se schopnostmi Photoshopu by AI dokázalo generovat podvržené obrázky s nebývalou přesvědčivostí. Adobe vám alespoň neumožní dělat to jedním povelem a dostat do komprimitujících fotek vybrané osobnosti. Odmítá i věci, které zavánějí erotikou.



Původní stylizovaný obrázek z Midjourney špatně namaloval židli. Generovaná výplň ve Photoshopu to spravila jediným povelem a zachovala styl grafiky

Jako doporučené workflow se tak jeví vygenerování obrázku v Midjourney s dopočítáním a náhradou detailů v rámci Photoshopu. Postavám můžete vygenerovat jiné vlasy, hubenému přidat svaly, nebo změnit barvu očí.



Nerad posiluji, ale umím to s Photoshopem, aneb svaly na jedno tlačítko

Podstatná je také informace, kde se to celé počítá. Zatímco Photoshop jede kompletně celý lokálně a u složitějších výpočtů si dokáže pomoci grafickou kartou, generativní výplň vám počítač nezatíží. Po spuštění akce se totiž zvedne jen využití síťové karty, jak se vše odesílá do cloudu ke zpracování.

Grafika ani procesor se netrápí, díky tomu to pojede i na běžných noteboocích. Nezbytné je připojení k internetu. A Photoshop pochopitelně vyžaduje placené členství v Adobe Creative Cloud, takže nějaká pokoutní lokálně zhackovaná verze odpojená od internetu bude mít smůlu.



Tady jsem už Generativní výplň hodně potrápil. Musela dopočítat strany složité fotky pořízené na výšku

V současné době je Generativní výplň jen součástí betaverze Photoshopu, ale můžete si ji ve standardní aplikaci Creative Cloud Desktop doinstalovat a provozovat ji souběžně se stabilní normální verzí Photoshopu. Je v kategorii Aplikace ve verzi Beta. Funkce je už nyní dobře využitelná, do finální verze Photoshopu by měla proniknout během několika měsíců. Pokud můžete, určitě si ji vyzkoušejte.