Vážný soupeř pro GeForce. Test grafické karty Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming

Plusy 16 GB VRAM Vysoký výkon Minusy Zahřívá se Nvidia je lepší pro produktivitu 7,4

Co byste měli chtít po dražší grafické kartě zaměřené na hraní ve 4K rozlišení nebo QHD rozlišení při vyšší obnovovací frekvenci? Prvně to je aspoň 16 GB VRAM, potom to je dostatečný výkon a na zřetel budeme brát i cenu. Kvůli ní odpadá předražená RTX 5080 a souboj se omezuje na RTX 5070 Ti, RX 9070 a RX 9070 XT. Poměr ceny a výkonu je u obou Radeonů velmi podobný, takže se vyplatí sáhnout po dražším modelu, běžně se poměr ceny a výkonu u vyšších modelů zhoršuje.

V době psaní této recenze se nejlevnější RTX 5070 Ti prodává za 22 400 Kč, ale většina modelů má cenu 25 000 Kč a více. Nejlevnější RX 9070 XT stojí od 19 000 Kč, my se dnes podíváme na model Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G, tedy nejlevnější verzi od Gigabytu s cenou právě oněch 19 000 Kč; tato karta je navíc často dostupná, což se o dalších modelech úplně nedá říct.

Zatímco RTX 5070 Ti má o pár procent vyšší herní výkon a další drobné výhody přináší pro ty, kdo potřebují grafickou akceleraci pro práci, RX 9070 XT je levnější. A právě cena sehrává klíčovou roli v rozhodování, kterou z těchto grafických karet koupit. Když najdete model od AMD o 10 až 15 % levnější než konkurenční GeForce, tak se jedná o lepší nabídku. Zároveň však obě grafiky bývají v obchodech zalistované na vyšší ceny, než očekáváme – zatím nelze předeslat, jestli se na nich budou držet i nadále, nebo zda klesnou blíže k doporučeným cenám.