Vážně dnes ještě někdo krade Adobe? Video můžete stříhat zdarma v Resolve a fotky i vektory zvládne Affinity

Kdybychom se teleportovali dejme tomu o patnáct let zpět, na domácím počítači téměř každého IT nadšence a teenagera s Windows bychom našli Photoshop. A na počítači těch, kteří si tou dobou pořídili první digitální fotoaparát nebo AVCHD kameru, by jej s velkou pravděpodobností doplňovala také videostřižna Premiere Pro. To vše v pirátské podobě.

Nebudu pokrytec, jako student jsem na tom byl tehdy velmi podobně a Photoshop byl na mašinách mých spolužáků stejně častý jako Total Commander. Ostatně, tentýž Total Commander tehdy zářil i na velkém plátně fakultní auly, přednášející celé roky klepali na dialog s čísílky a nikoho ani v nejmenším nenapadlo, že se po uplynutí zkušební doby jedná o faktickou softwarovou krádež.

Ukradený Photoshop a věčně-nezakoupený Total Commander jsme tehdy považovali za stejnou samozřejmost jako o pár let později stahování pirátských filmů z Ulož.to.

Photoshop jsme stahovali, protože nebylo zbytí

Nejčastějším argumentem, kterým jsme se to snažili obhájit, byla velmi vysoká cena kreativních nástrojů od Adobe, náš nekomerční způsob používání tohoto softwaru a konečně nedostatek alternativ. Mnozí v tomto klamu žijí dodnes, a tak si pojďme připomenout, jaká je nyní situace na Windows.



Profesionální nástroje od Adobe zůstávají i po letech softwarem, který kraluje všem žebříčkům softwarového warezu. A ano, tvoří podstatnou část BitTorrentu.

Instalace pirátského Photoshopu a Premiere Pro je dnes už prakticky neobhajitelná. Už totiž dávno neplatí, že neexistují žádné alternativy. Některé jsou dokonce zdarma, a přitom je řeč o profesionálních nástrojích se vším všudy. Stručně řečeno, pirátské dilema vyřešil sám trh.

Střižny videa, na které našetří i středoškolák

Začněme u populární střižny Adobe Premiere Pro, ve které začínal téměř každý náročnější majitel kamery nebo digitálního fotoaparátu, který se nehodlal spokojit s možnostmi, které nabízel bezplatný Windows Movie Maker.

Díry na trhu si všiml i sám Adobe a vyrukoval s mnohem levnější (ale také jednodušší) řadou Elements. Na domácí amatéry začalo cílit také Pinnacle Studio a mnozí střihači si oblíbili také balík Vegas anebo třeba Filmoru.

Dnes je takových střižen videa celý zástup, podobají se jako vejce vejci a všechny mají jednoho společného jmenovatele. Základní cena se pohybuje okolo psychologické hranice 2-3 tisíc korun.

To je už částka, na kterou si vydělá každý teenager, i kdyby měl na noční brigádě v Makru týden doplňovat PET lahve s vodou.

Profesionální DaVinci Resolve úplně zdarma

O podobných laciných alternativách už dnes ví většina čtenářů, jeden program pro profesionální střih a úpravu obrazu ale mnohým i nadále uniká. Jeho autor zvolil poměrně atraktivní obchodní model a kompletní balík nástrojů, ve kterém vznikly i mnohé hollywoodské trháky – třeba Godzilla (2014), nabízí jednoduše zdarma. Ještě jednou, zdarma! Úplně. Bez dalších podmínek a poznámek malým písmem kdesi vlevo dole.

Řeč je samozřejmě o programu DaVinci Resolve, který se specializuje především na práci s barvami, je to ale kompletní profesionální střižna a kompresor videa se vším všudy.



DaVInci Resolve je profesionální střižna videa, která se specializuje na práci s barvami

Aktuálně se dočkala verze 17 (v betaverzi), je k dispozici pro Windows, macOS i Linux a její tvůrce Blackmagicdesign se rozhodl, že software samotný nabídne zdarma a vydělávat bude na dodatečném profesionálním hardwaru pro střihače. DaVinci Resolve ale pochopitelně můžete používat i bez něj.

Jednoduchý střih dá každý, vše ostatní se musíte (složitě) naučit

Zatímco základní střih v hromadě vrstev videa zvládne v Resolve každý, kdo kdy používal prakticky jakýkoliv podobný nástroj, pokročilejší práce včetně tolik populárního klíčování zelené probíhá úplně jinak než v Premiere Pro, ze kterého z hlediska ovládání čerpají i další programy.



Rozhraní Resolve se skládá z několika tematických karet. Střižna disponuje stovkami funkcí, ale protože ovládáním nekopíruje Premiere Pro, mnohé nováčky vyděsí.

Zatímco v Premiere Pro jen intuitivně šoupáte posuvníky sem a tam, dokud zcela neodstraníte zelené pozadí, Resolve na vás vybafne desítkami funkcí pro barevné korektury, z nichž jednou je i průhledný alfa kanál, se kterým vytvoříte masku, jenž se konečně zprůhlední.

Pro nováčka to bude peklo, ovšem uvážíme-li, že pokud tím peklem projde, bude mít profi střižnu zcela zdarma a bez etických dilemat, stojí to za to.

Linuxové střižny jsou dnes i pro Windows

Resolve bude pro domácího nováčka místy opravdu kanón na vrabce, nicméně na sklonku roku 2020 můžete sáhnout i po některých jednodušších střižnách, které se zrodily na platformě Linux. Dnes už jsou podobně jako Gimp k dispozici i pro Windows a samozřejmě opět zdarma.



Bezplatný Shotcut pro Windows

Svoji práci odvede třeba Shotcut, který je jako hromada dalších programů pro Linux přeložený do češtiny. Pochopitelně se nemůže s Premiere Pro a Resolve srovnávat co do počtu pokročilých funkcí ani v tom nejdivočejším snu, pokud vám ale jde opravdu jen o jednoduchý střih na tradiční časové ose a odpustíte mu jeho ošklivé rozhraní, zvládne to.

Na Windows bez problému nainstalujete také bezplatnou střižnu Kdenlive a nakonec i Lightworks. Právě tu mnozí před lety považovali za linuxovou odpověď na Premiere Pro, pokud však máte na počítači Windows, raději se rovnou naučte používat Resolve.

Affinity, tedy Adobe za tisícovku

Takže to bychom měli cenově dostupný, a dokonce i bezplatný střih videa a teď ještě tu alternativu Photoshopu a Illustratoru. Jistě, mohli bychom jako tisíce dalších před námi začít bezplatným vektorovým editorem Inkscape a Gimpem, ten však jde z hlediska grafického rozhraní a UX spíše svojí vlastní cestou a člověk odkojený Photoshopem se jej i dnes snadno zalekne.



Affinity Photo je pokročilý rastrový editor s podporou vrstev, masek, filtrů a nabízí také povedenou práci s výběrem

Namísto něj proto připomeneme existenci balíku Affinty od britského Serifu, který zhruba za třináct stovek nabízí svoji odpověď na Photoshop jménem Photo, odpověď na Illustrator jménem Designer, no a konečně i nejnovější přírůstek a odpověď na InDesign jménem Publisher. Každý z těchto programů aktuálně pořídíte za jednotkovou cenu 1 290 Kč.



Designer si poradí s jakýmikoliv vektory počínaje etiketou na láhvi a konče třeba schematickým nákresem elektroniky

Zatímco první poslouží na úpravu fotografií a malování s podporou vrstev a všech pokročilých funkcí a filtrů, druhý je tu pro tvůrce vektorové grafiky a třetí konečně jak pro tvorbu primitivních letáčků k narozeninám, tak pro tvorbu pokročilejších digitálních i tiskových publikací, přičemž umí přímo spolupracovat se všemi ostatními nástroji balíku Affinity.

Krást Adobe už nemá smysl

Cenová politika Serifu udělala z nástrojů Affinity už před lety vítěze mnoha žebříčků nejlepších aplikací pro macOS, takže když se později dostaly programy Photo, Designer a Publisher i na Windows, opravdu odpadl poslední důvod, proč proboha i v roce 2020 stahovat pochybné verze Photoshopu a Illustratoru z BitTorrentu, byť by to mělo být jen pro domácí použití.

Ne, to je dnes už opravdu neobhajitelné. Za tisícovku koupíte některý z nástrojů Affinity, přičemž výrobce nezapomíná ani na nejrůznější slevové akce včetně Black Friday. Nakonec je tu i české Zoner Photo Studio a do výběru funkční, a přitom cenově dostupný, by se nám vešla i někdejší legenda CorelDRAW v edici Essentials.

No, a pokud chcete stříhat video a upravovat jeho barvy jako filmoví profesionálové, je tu dokonce balík DaVinci Resolve, který je úplně zdarma, byť oproti ostatním střižnám vyžaduje u nováčků dostatek trpělivosti a citelnou změnu myšlení.

V každém případě, krást Adobe už dnes opravdu nemá smysl.