Vaše chytré hodinky mají nudný AMOLED? Ale fuj, kupte si Nixoid Next s výbojkami

Jaký displej mají vaše chytré hodinky? Nekonečně nudný AMOLED? A koho tím chcete v roce 2021 ohromit? Transflexní úsporný barevný LCD displej, kterým se pyšní třeba Garmin? No dobrá, je to trošku více nerdy, ale stále slabé. Hodně slabé!

Správní hoši (a dívky) chtějí na zápěstí nosit postapokalyptické hodinky s digitrony – znakovými výbojkami. Plynem plněná baňka obsahuje deset katod seřazených za sebou a ve tvaru jednotlivých číslic. Rozžhavená katoda pak svým jasem snadno přezáří ostatní.

Renesance znakových výbojek

Digitrony zažily vrchol své slávy v 60. letech minulého století na obou stranách barikády studené války, než je pomalu vystřídaly segmentové, maticové a konečně moderní displeje s vysokým rozlišením. V posledních letech se ale dočkaly určité renesance díky svému exotickému retro vzhledu.



Nixie Clock

V našich končinách je tak (znovu)proslavila třeba stylová stavebnice Nixie Clock. Další výbojkové hodiny najdete na webu Nixieshop.

Výbojky na zápěstí

Pak už to byl jen krůček k tomu, aby nějakého šílence napadl ďábelský nápad, že by bylo docela fajn strčit dvě maličké znakové výbojky do tělíčka hodinek na zápěstí.

Před třemi lety se na Kickstarteru zrodila první generace Nixie Watch ver. 1 (aka Nixoid Classic), no a nyní o vaše dolary usiluje jejich nástupce Nixoid Next. S prvními dodávkami se počítá v průběhu letošního října.



Hodinky Nixoid obsahují dvě výbojky, umějí tedy zobrazit dvě číslice

Hodinky z tvrzeného hliníku obsahují výbojky pro zobrazení dvojice čísel, které překrývá ochranné safírové sklo. I s digitrony se přitom autorům podařilo vše vtěsnat do tloušťky 16,9 milimetrů.

Co se nabíjení týče, není třeba dieselový agregát a promyslová kabeláž, zde totiž autoři slevili a hodinky jsou na zadní straně vybavené dnes už běžným magnetickým konektorem.



Nechybí magnetický dobíjecí konektor

Rozžhavená výbojka si samozřejmě řekne o pořádný kus energie jako kdejaký neonový reklamní nápis, proto nečekejte always-on. Digitrony se jednoduše rozsvítí po stisknutí bočního tlačítka, případně při naklonění, v nitru totiž nechybí mikrokontroler s akcelerometrem.



Výbojky nesvítí pořád. Rozsvítí se po stisku tlačítka, nebo po naklonění. Dvě číslice střídají zobrazení hodin a minut.

S aktivním gestem vydrží hodinky při běžném požívání až deset dnů. S vypnutým a při obvyklém počtu kontrol, kolik je přesně hodin, pak necelý měsíc. A pokud se na čas nepodíváte ani jednou, v režimu spánku spálí ovládací mikrokontroler veškerou šťávu v baterii až po dvou měsících, zařízení je tedy připravené i na případný konec světa.

Cena nové generace digitronových hodinek začíná na Kickstarteru na 349 dolarech, za tuto stylovou blbinu si tedy rozhodně připlatíte.

Propagační postapokalyptické video pro kampaň na Kickstarteru: