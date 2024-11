Váš soukromý Netflix. Návod, jak na Google TV sledovat filmy z NASu

Chytré televizory zásadně změnily svět audiovizuální zábavy. Namísto pasivního sledování toho, co v daném okamžiku vysílají jednotlivé stanice, má dnes divák mnohem širší možnosti. Může se například dívat na filmy a seriály z celé řady streamovacích platforem, jako je například iVysílání, Voyo, Prima+, O2 TV, Netflix, Max, Disney+, Apple TV a řada dalších.

Na chytrých televizích můžete také sledovat vlastní videa, ať už uložená na externím disku připojeném přes port USB, nebo přes síť. Jednou z nejlepších aplikací pro tyto účely je Kodi (aplikaci najdete v Obchodě Play). V tomto článku vám představíme výhody, které přináší, a ukážeme vám, jak ho nastavit, abyste si mohli pouštět filmy z domácího NASu.

Proč právě Kodi?

Kodi je jednou z nejpopulárnějších aplikací pro přehrávání a správu multimédií, a to nejen díky tomu, že je open source, ale především díky obrovské škálovatelnosti a schopnosti přizpůsobit se různým typům zařízení. Pokud máte rozsáhlou sbírku filmů, hudby nebo fotografií, může se stát neocenitelným pomocníkem při jejich organizaci a přehrávání na různých platformách.

Jednou z klíčových výhod Kodi je možnost centralizace multimediálního obsahu. To znamená, že všechny soubory můžete mít uložené na jednom místě, například na síťovém úložišti (NAS) a budete k nim moci přistupovat z jakéhokoli zařízení připojeného k vaší domácí síti. To nejen zjednodušuje správu souborů, ale také umožňuje sdílení médií mezi rodinnými členy nebo přáteli. V praxi to znamená, že můžete začít sledovat film na televizoru v obývacím pokoji a později pokračovat na tabletu v ložnici – to vše bez potřeby fyzického přesunu souborů.

Kromě toho je Kodi extrémně flexibilní díky velkému množství doplňků, které do něj můžete integrovat. Tyto rozšiřující balíčky vám umožní přizpůsobit si aplikaci přesně podle svých potřeb, ať už jde o přidání nových funkcí, jako je podpora různých streamovacích služeb, nebo o estetické úpravy – například změnu vzhledu uživatelského rozhraní.

Přestože Kodi přináší nespočet výhod, je potřeba počítat i s určitými výzvami. Pro laika může být úvodní nastavení složitější, zejména pokud jde o propojení se síťovými úložišti nebo správu různých formátů souborů. Některé funkce mohou vyžadovat hlubší technické znalosti, nicméně s trochou trpělivosti a naším návodem lze tyto komplikace snadno překonat a poté už jen naplno využívat všechny možnosti, které Kodi nabízí.

Historie Kodi Kodi vzniklo v roce 2002 jako Xbox Media Player (XBMP). Tento projekt vytvořili vývojáři známí pod přezdívkami d7o3g4q a RUNTiME pro modifikované konzole Xbox. XBMP umožňoval uživatelům přehrávat hudbu, filmy a zobrazovat fotografie z lokálních i síťových úložišť. Rok poté se k týmu připojil další vývojář s přezdívkou Frodo, čímž došlo ke spojení projektů XBMP a YAMP (Yet Another Media Player). Výsledkem byla verze 2.0, která přinesla mnoho nových funkcí a vylepšení. Vývoj Xbox Media Playeru však skončil ke konci roku 2003 a projekt se přeměnil na Xbox Media Center (XBMC), čímž se otevřela cesta k rozšíření z „přehrávače“ na kompletní multimediální centrum. Roku 2004 vyšla stabilní verze XBMC 1.0.0, která přinesla nové funkce – například podporu skriptování v Pythonu umožňující tvorbu uživatelských rozšíření a úpravu grafického rozhraní. Následující verze XBMC obsahovaly podporu různých multimediálních formátů, přehrávání videí z internetu, správu hudebních a filmových knihoven či karaoke režim. V roce 2006 byla představena verze 2.0.0, která přidala například podporu archivů RAR a ZIP, lepší přehrávač hudby PAPlayer s funkcemi jako crossfade a DVDPlayer s navigací. Roku 2007 tým XBMC zahájil portování na operační systém Linux, čímž se XBMC přiblížilo univerzálnímu multimediálnímu softwaru, který již nebyl omezen pouze na konzole. V roce 2009 došlo k přejmenování na XBMC Media Center. V roce 2014 projekt přijal svůj současný název Kodi a od té doby se stal multiplatformním a široce používaným multimediálním centrem. Díky podpoře plug-inů a možnostem přizpůsobení prostřednictvím vzhledů se Kodi stalo oblíbeným nástrojem pro přehrávání médií, sledování živého vysílání či použití jako digitálního videorekordéru.

Jak nainstalovat Kodi

Zapněte televizor a ujistěte se, že se nacházíte na hlavní obrazovce Google TV. Poté pomocí tlačítek na ovladači přejděte do sekce Aplikace. 1 Zde do vyhledávacího pole nadepsaného Vyhledávejte aplikace a hry 2 pomocí virtuální klávesnice zadejte Kodi a potvrďte.