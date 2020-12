Vánoční hudba na internetu: Nechte si zahrát nejen koledy, zdrojů je víc než dost

K vánočním svátkům patří koledy a další písně, které s nimi máme spojené. No a protože dnes už CD ani kazety nefrčí, podíváme se na online služby a to, co nabízí k poslechu.

Hudební streamingové služby

Hned na začátek se podíváme přímo do hudebních streamingových služeb. Ty totiž mají výhodu i v tom, že si (v případě aktivního předplatného a podporovaného zařízení) můžete písničky uložit pro offline poslech, a tak je pouštět i tam, kde nebudete mít dostupné připojení k internetu. Jako za starých časů. Na většině služeb stačí použít vyhledávací pole, některé ale mají i speciální sekce.

Začněme třeba se Spotify – nejoblíbenější služby pro online přehrávání hudby. Zde najdete jak přehled vánočních playlistů a alb, tak i přímo vánoční hity. A samozřejmě nesmí chybět ani playlist s českými koledami. Ostatně, když si vyhledáte Vánoce, tak vám Spotify najde spoustu českého i zahraničního obsahu.



Spotify má i speciální vánoční sekci

Takové YouTube Music nenabízí sice přímo vánoční sekci (ta se možná na domovské stránce objeví později automaticky), vyhledat si ale můžete spoustu vánočního obsahu. Zde je totiž velká výhoda v tom, že zde najdete i skladby z YouTube. A ani tady nechybí oficiální vánoční playlist přímo na míru s českými písničkami.



Vánoční sekce je i na Apple Music

Vlastní vánoční sekci má ale i oblíbené Apple Music společně s poměrně velkým množstvím playlistů a rádií. Vše je zaměřeno spíše na zahraničního posluchače, i tak je ale nabídka opravdu široká.

Speciální výběr vánoční hudby tak najdete i na Deezeru. Tady autoři vybrali celkem 79 skladeb, které mají celkovou délku přes 4 hodiny. Najdete v něm vše od tradičních Jingle Bells, přes klasiky Franka Sinatry až po vánoční písně Boba Dylana, Johnyho Cashe, Elvise Presleyho, ale i české klasiky. Kromě toho můžete zamířit i do speciálního vánočního kanálu.

Internetová rádia

Kromě klasických streamovacích služeb, které se spíše zaměřují na tvorbu vlastní knihovny a často je nutná registrace, můžete využít i internetová rádia. Například Accuradio nabízí vlastní stanice rozdělené podle žánrů. Při příležitostech jako jsou Vánoce pak mají i speciální sety. Pod záložkou Holiday Music objevíte desítky vánočních kanálů.



Vánoční hity najdete i v internetových rádiích

Nejznámější službou pro poslech rádií přímo na internetu patří TuneIn, které lze používat v podobě webového rozhraní i aplikace do telefonu či tabletu. A i zde najdeme speciální kategorii, do níž autoři zařadili rádia, která se na vánoční hudbu specializují.

Vyzkoušet můžete i české Youradio. Zde stačí vyhledat vaši oblíbenou píseň a služba vám sama vytvoří rádio podobného ražení. A to bez jakékoliv práce.

Jistí to YouTube

No a pokud nechcete využívat nic nového, či samostatné rozhraní YouTube Music, můžete samozřejmě využít i běžné YouTube. To má vlastní sekci Hudba, kde samozřejmě nechybí ani vánoční playlisty.



Ani na YouTube nechybí Vánoce

Zde služba naplno těží s integrací s právě YouTube Music a tak většina rádií a playlistů je stejná. Nemusíte ale kvůli jejich zapnutí opouštět samotné YouTube. A pokud si předplatíte, můžete si užít i poslech offline. Hlavní výhoda je ale v šířce katalogu – pokud některou z oblíbených koled nenajdete na některé ze streamovacích platforem, tak tady stoprocentně ano.