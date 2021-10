Valve naprogramovalo podporu DLSS pro Proton, který umožňuje hraní her pro DirectX 12 na Linuxu

Valve je hlavním tahounem při vývoji vrstvy Proton, která na operačním systému Linux umožňuje hraní her, které jsou určené pro Windows a rozhraní DirectX. Proton se i kvůli Steam Decku velmi rychle rozvíjí, je výkonnější a podporuje stále více her a to i těch nejnovějších. Valve nyní zveřejnilo experimentální aktualizaci, kde už dokonce řeší podporu DLSS od Nvidie.

Proton již dříve podporoval DLSS, ale přes rozhraní Vulkan. Nyní je to s nastavením „PROTON_ENABLE_NVAPI=1“ možné i u DirectX 12. Zatím se ale jedná o vývojový build, takže lze očekávat řadu problémů, které se ještě odladí, stejně tak výkon.

Nová stabilní verze Protonu (6.3.7) přináší plnou podporu pro hry Life is Strange: True Colors, eFootball PES 2021, Everslaught VR, WRC 8/9/10 i aktualizované Quake Champions a Divinity Original Sin 2.

Zatím nelze očekávat, že bude Valve podporovat DLSS na Steam Decku, protože obsahuje integrovaný grafický čip od AMD. Valve tak nejspíše pracuje na co nejlepší podpoře AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) pro zvýšení počtu snímků za sekundu. Tuto technologii ale musí podporovat i samotné hry.