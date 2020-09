Válka proti Číně se stupňuje. USA chce zařadit na černou listinu i výrobce čipů SMIC

Zákaz využívání technologií od čínských výrobců Huawei a ZTE v USA byl dost možná jen začátek. Tamní administrativa zvažuje, že na černou listinu zařadí i největšího čínského výrobce čipů SMIC. Informaci deníku Wall Street Journal potvrdilo americké ministerstvo obrany. Důvodem je podezření, že firma se podílela na vývoji vojenských technologií pro čínskou vládu.

Že SMIC má zájmy ve vojenském průmyslu, poprvé upozornila americké firma SOS International. Ta působí jako kontraktor pro americkou armádu a jelikož se v oboru pohybuje, tvrdí, že disponuje informacemi o tom, že SMIC spolupracovalo s čínskými vojenskými firmami a univerzitními výzkumníky. Konkrétně mělo řešit, jak jeho čipy využít pro armádní účely. Podle SOS International to není tak překvapivé zjištění, Čína logicky při vytváření projektů sáhne po vlastních čipech.

SMIC obvinění odmítá, dle jeho slov nemá s armádou nic společného. Trvá na tom, že jeho technologie se používají pouze pro civilní a komerční účely. SOS International reagovalo, že to není pravda, SMIC je prý „hluboce ponořené“ ve vojenské spolupráci.

Pro čínského výrobce by zařazení na černou listinu bylo velkou ránou. Pokud by administrativa Donalda Trumpa ke kroku přistoupila, SMIC by mohlo své produkty na území USA dodávat jen po získání licence. Nicméně zatím se pouze vedou diskuze, přímé důkazy, že k vojenské spolupráci skutečně došlo, nebyly předloženy.