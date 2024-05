V USA zatkli zakladatele darkwebového tržiště. Prodaly se na něm drogy za miliardy korun

O tom, že dark web není ani zdaleka tak anonymním a bezpečným místem, jak se někteří lidé domnívají, se nedávno mohl přesvědčit teprve 23letý Rui-Siang Lin. V roce 2020 založil a poté provozoval internetové tržiště Incognito Market, na kterém se prodávaly návykové látky, jako je heroin, fentanyl, kokain, metamfetamin, LSD a ketamin.

Tržiště, které navštěvovali dealeři a konzumenti z celého světa, poskytovalo podobné služby jako běžné internetové obchody. Stránky umožňovaly kupujícím vyhledávání v tisících nabídek drog a omamných látek. Nechyběla možnost registrace, reklama, a dokonce ani zákaznický servis. Během čtyř let provozu se tu prodala narkotika v hodnotě 100 milionů dolarů, což je v přepočtu aktuálním kursem asi 2,3 miliardy českých korun.

Provozovatel vydělal skoro 100 milionů korun

Web nabízel také službu úschovy peněz a pro tyto účely zřídil vlastní internetovou banku, která umožňovala uživatelům vkládat kryptoměny na jejich účty. Finance byly na účet prodávajícího připsány až poté, co kupující potvrdil převzetí zboží. Incognito Market si za to strhával jako provizi 5 % z poukázané částky. Toto řešení umožňovalo oběma stranám transakce zůstat navzájem v anonymitě.

Kromě toho vydělávalo tržiště peníze také tím, že od prodávajících vybíralo počáteční vstupní poplatek. Provozovatel tak na provizích a poplatcích vydělal zhruba 4,2 milionů amerických dolarů, tedy přibližně 95 milionů českých korun.

Jenže loni v březnu bylo temné internetové tržiště zastaveno. Ještě předtím však jeho provozovatel vymohl od kupujících i prodávajících poplatky v rozmezí od 100 do 2 000 dolarů výměnou za to, že nezveřejní textové zprávy a záznamy o transakcích, které prokazují jejich zapojení do nekalých obchodů.

Lin využil toho, že měl po celou dobu provozu naprostou kontrolu nad více než tisícovkou prodejců a více než 200 000 zákazníky. Díky tomu měl on a přinejmenším jeden další „zaměstnanec“ dokonalý přehled o veškeré komunikaci v rámci tržiště.

Po zatčení hrozí doživotí

Jenže úspěšný obchod s návykovými látkami neunikl pozornosti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), který si na darkwebové tržiště posvítil. V sobotu 18. května byl Rui-Siang Lin zatčen na letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku, obviněn a následně uvězněn.

„Téměř čtyři roky Rui-Siang Lin údajně provozoval "Incognito Market", jednu z největších online platforem pro prodej narkotik, a uskutečnil nelegální transakce s narkotiky v hodnotě 100 milionů dolarů, z čehož mu plynuly miliony dolarů,“ uvedl v tiskové zprávě zástupce ředitele newyorské pobočky FBI James Smith.

„Web obsahoval nabídky léků na předpis, které byly inzerovány jako pravé, ale pravé nebyly,“ uvedly federální úřady. „Například v listopadu 2023 obdržel agent orgánů činných v trestním řízení v utajení několik tablet, s tím, že se má jednat o oxykodon. Testování těchto tablet odhalilo, že se vůbec nejednalo o pravý oxykodon a ve skutečnosti šlo o tablety fentanylu.“

V případě odsouzení hrozí Linovi za účast na zločinném spolčení minimální trest doživotního vězení. Může také dostat další doživotí za spiknutí za účelem výroby drog, trest až 20 let vězení za praní špinavých peněz a další trest 5 let vězení za spiknutí za účelem prodeje falšovaných a nesprávně označených léků.