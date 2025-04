V USA se chystají opět vyšetřovat TP-Link. Wi-Fi routery prodává pod cenou a je bezpečnostní hrozbou

Americká vláda pokračuje s vyšetřováním společnosti TP-Link. Úřady od loňska zkoumají možná bezpečnostní rizika, teď se k tomu podle agentury Bloomberg přidá ještě ověřování, jestli firma neporušuje pravidla hospodářské soutěže.

Agenturní zdroje tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti je připravené oznámit vyšetřování kvůli možným „predátorským cenám“. TP-Link by tak čelil obvinění, že své síťové technologie prodává pod výrobními náklady. Tím má postupně eliminovat konkurenci, a jakmile by se tak stalo, určoval by vysoké ceny sám.

The Wall Street Journal loni tvrdil, že TP-Linku již patří 65 % amerického trhu s Wi-Fi routery, ale žádný jiný zdroj takový ohromný podíl nepotvrdil. Naopak analytici z Lansweeperu spočítali, že ve spotřebitelských zařízeních je s 12% zastoupením druhý za Ubiquiti (22%). A ve firmách TP-Linku patří až sedmé místo s 2% podílem. Průzkum vycházel ze 730 000 zařízení skenovaných aplikací Fing.

V globálním žebříčku je ale podle IDC jedničkou, pokud jde o spotřebitelské routery. Má již 49% podíl, zatímco tři jeho nejbližší konkurenti mají dohromady jen 21% zastoupení. V USA se proto obávají, aby TP-Link nepřevzal vládu i na tamním trhu.

První vyšetřování ale již skutečně probíhá. Americká ministerstva spravedlnosti, obchodu a obrany mají na TP-Link spadeno kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Firma původně pochází z Čína, kde vyrostla v roce 1996. Loni ale firma založila i americkou divizi, která je zodpovědná za západní trhy a má být na té čínské nezávislá. Američtí úředníci proto zjišťují, jak moc Číňané zasahují do kalifornské centrály. Nelíbí se jim například ani to, že k masivnímu šíření čínského malwaru Volt Typhoon posloužila mj. napadená zařízení od TP-Link. Byť nebyla jediná.