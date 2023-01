V únorovém Computeru ukazujeme, jak bezpečně vyčistit počítač a notebook od prachu

V zimě zbývá více času na údržbu: postarejte se o zdraví svého počítače či notebooku, vyčistěte je nejen od prachu a špíny, která se zde za celý rok usadila. Odměnou vám bude mimo jiné tišší počítač nebo prodloužení výdrže notebooku. Vybrali jsme a doporučili čistící prostředky, které neuškodí.

Do testlabu jsme tentokrát pozvali přenosné projektory v širokém cenovém rozpětí od čtyř do šestnácti tisíc. Takový rozdíl se samozřejmě podepsal na světelném výkonu i výbavě. Stojí ty nejlevnější projektory vůbec za úvahu? Ty dražší nás příjemně překvapily, v rámci svých rozměrů nabízejí skutečně dobrý zážitek z fillmů a seriálů, a to včetně překvalivě kvalitního zvuku.

Druhý test byl náročný, ale velmi potřebný: DDR4 vs. DDR5. Než nové DDR5 zlevní na úroveň DDR4, nabízí se otázka, zda vůbec a případně jak výrazně se nemalá investice do novějších pamětí projeví. Stručnou odpovědí může být to, že v některých testech byly DDR5 dokonce pomalejší než DDR4. Pozvali jsme paměti různých rychlostí, časování i konfigurací a provedli stovky měření.

Obsah Computeru

Novinky

IT kalendář

Nadějné technologie

Psali jsme před 10 lety

Bezpečnostní servis

Lháři v síti

Střípky z Linuxu

Tweetomanie

Připraveno ke startu

Černobíle: OLED vs. IPS

Inspirace

Hardwarové novinky

Způsoby akumulace energie

20 let historie kamer GoPro

Nové procesory od AMD a Intelu

Čísla čísla

Veletrh spotřební elektroniky 2023

Bizarní novinky na CESu

Programování elektroniky: potenciometr a enkodér

Osobnost: Vývojář Unixu Kenneth Lane Thompson

Průlom u jaderné fúze

Fotofascinace: Artemis - návrat člověka na Měsíc

Rozhovor se zakladatelem projektu na podporu výuky informatiky Pavlem Šaflem

Statistika: trendy ve vyhledávání

Časová osa: sci-fi seriály

Novinky z elektrosvěta

Téma

Jak a proč vyčistit počítač a notebook

Dva velké testy

Kapesní a přenosné projektory

Operační paměti DDR4 a DDR5

Test softwaru a služeb

Surfujte na internetu anonymně

Recenze

15,6" herní notebook Acer Predator Helios 300 SpatialView

6,7" telefon Google Pixel 7 Pro – 12/128 GB

13,3" konvertibilní notebook HP EliteBook x360 830 G9

Wi-Fi 6 router Asus TUF Gaming AX3000 v2

True Wireless sluchátka Yenkee Gemini YHP 01BT

11" tablet Lenovo Tab P11 Pro (Gen 2)

6,8" Telefon T-Mobile T Phone Pro

Grafická karta Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT 20GB

True Wireless sluchátka Jabra Elite 5

Duel: AMD Ryzen 5 7600X a Intel Core i5-13600K

Grafická karta Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero

Základní deska Asrock Z790PG Lightning

LED světlo na monitor BenQ ScreenBar Halo

Stojan a dokovací stanice i-tec C31METALDOCKPADPD

Top 5: Podivné příslušenství ke konzoli Nintendo

Nejlepší mobilní aplikace

Cenový přehled

Radíme s nákupem powerbanky

Fotoškola

Jak se vyznat ve fotografickém příslušenství

Tipy&Triky

Plná verze: Audials One 2023 Special Edition

Plná verze: IObit Malware Fighter 10

Plná verze: SoftOrbits SoftSkin Photo Makeup

Plná verze: Stellar Drive Monitor

Plná verze: Ashampoo Snap 12

Plná verze: ASCOMP Cleaning Suite

Jak ovládnout interaktivní předpověď počasí Windy

Jak se snadněji přihlašovat k počítači v doméně

Jak spouštět více aplikací najednou

Jak zabránit automatickému probouzení počítače

Jak snadno přenést soubory mezi počítačem a mobilem

Jak chytře zvýšit rozlišení starých fotografií

Jak vyhledat zařízení s Androidem

Kde hledat informace o českých i zahraničních horách

Počítačová sestava měsíce: Herní stroj do 30 000 Kč

Nákupní zóna: Nejlepší produkty na trhu

Servis: Computer radí čtenářům

Herní doupě

Téma: proč hrajeme na klávesách WASD

Need for Speed Unbound

Knights of Honor II: Sovereign

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Wavetale

Mobilní hry