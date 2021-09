V sobotu začíná Maker Faire. Těchto sedm kutilů a expozic byste neměli minout

Makerka z Brooklynu

Newyorčanka Becky Stern je autorkou stovek DIY tutoriálů, které se dotýkají snad všech oblastí makerské kreativity – od mikrokontrolérů až po pletení. I proto je známou osobností světové makerské komunity, jejíž návštěva v Praze patří k velkým lákadlům festivalu. V současnosti je Becky Stern produktovou manažerkou známé platformy Instructables.

Než se přidala do týmu tvůrců této komunity, pracovala jako videoproducentka v MAKE Magazine a také vedla vývoj nositelné elektroniky v Adafruit. Svou tvorbou zaujala nejen širokou makerskou komunitu, ale prorazila i do mainstreamových médií, jako je BBC, CNN, Engadget, VICE, Business Insider, Forbes nebo The Late Show with Stephen Colbert.

Becky Stern vystoupí na hlavním festivalovém podiu v sobotu v 15:15. Ji i její projekty najdete u stánku 53, kde s ní budete moci probrat její nejnovější makerské počiny.