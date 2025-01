V sázce je mnoho, varuje šéf Googlu. Firma v roce 2025 šlápne na plyn, slibuje Sundar Pichai

Google se před dvaceti lety stal synonymem vyhledávání na internetu a sloveso „googlovat“ se dostalo i do mnoha respektovaných slovníků.

O čtvrt století později to samé zažívá OpenAI, které před dvěma lety představilo ChatGPT a odstartovalo závod, kdo první vyvine AGI – obecnou umělou inteligenci, která překoná člověka prakticky ve všech rozumových aspektech.

Google nečekaně hraje druhé housle

ChatGPT je dnes synonymem AI chatbota a ostatní včetně Googlu na něj jen reagují a dorovnávají krok. A i když to neznamená, že musí být ve všech operacích vždy nejlepší, OpenAI prostě udává tón a směr dalšího vývoje.



Google má sice svého chatbota Gemini, synonymem AI je dnes ale první svého druhu ChatGPT

Google si uvědomuje, že to pro něj může být nebezpečné, během oněch 24 měsíců se totiž na tomto poli a v relativní tichosti dostal na druhou kolej. Vždyť to byli právě jeho vědci, kteří před lety publikovali první články o architektuře tzv. transformerů, smetanu ale slíznul ChatGPT!

Google zareagoval na nový fenomén až zkraje jara 2023 a je to znát dodnes. I když se tedy snaží seč může, důvodů, proč opouštět ChatGPT, abychom dostali v podstatě to samé pod názvem Gemini, zase není mnoho. Pokud chce firma přetáhnout ovečky zpět do své ohrady, musí vyrobit mnohem lepší produkt.

Sundar Pichai volá na poplach a slibuje změny

Kdybychom se vrátili k paralele s vyhledávači, Google je dnes v pozici Bingu; toho druhého v pořadí, který sice také umí vyhledávat, ale to nestačí.

Internetový hegemon z Mountain View si to samozřejmě dobře uvědomuje a šéf Googlu Sundar Pichai v závěru prosince oznámil zaměstnancům, že rok 2025 bude klíčový, je hodně v sázce a firma bude muset opravdu zabrat.



Šéf Googlu Sundar Pichai si uvědomuje současná rizika a slibuje, že firma v roce 2025 šlápne na plyn a představí nové praktické produty postavené na umělé inteligenci

Pichai podle zdrojů CNBC komentoval jak sílící a stále vyrovnanější konkurenci, tak i počínající regulaci – ostatně, třeba v Evropě pomalu nabíhá zdejší AI Act, který začne naplno fungovat v roce 2026.

Google proto slibuje, že pořádně kopne do vrtule a už v nejbližších měsících se dočkáme nových produktů postavených nad AI. Jestli to bude stačit, se dozvíme záhy, nespí totiž ani Anthropic a OpenAI.