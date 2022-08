V ruských zbraních je možná více západních čipů než ve vašem mobilu. To je dobrá zpráva

Pomineme-li staré zbraně z dob Sovětského svazu, ty moderní a sofistikované, které ničí ukrajinské zázemí ve vzdálenosti mnohdy až stovek kilometrů od fronty, mají pod kapotou možná i více západních čipů než váš chytrý mobilní telefon.

Tušili jsme to už dávno, kvůli konfliktu ve východní Evropě však nyní mohli experti nahlédnout do kuchyně ruských zbrojovek, na Ukrajině se totiž povaluje nepřeberné množství moskevské techniky včetně zbytků těch nejsofistikovanějších zbraňových systémů.

Ruský zbrojní průmysl je závislý na Západu

Čerstvě je ve své zprávě zmapoval Reuters a v o něco rozsáhlejším reportu Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russia’s War Machine (PDF) pak respektovaný britský bezpečnostní think-tank RUSI s bezmála dvousetletou historií.

Oba týmy expertů potvrdily to samé: Extrémní závislost současných ruských ozbrojených sil na zahraničních křemíkových technologiích. To je dobrá zpráva. Tedy alespoň pro nás.

Vyrobeno v USA, EU, Japonsku a Tchaj-wanu

Stručně řečeno, pokud by se zejména USA, Evropě, Japonsku a Tchaj-wanu podařilo zajistit naplňování embarga na vývoz specializovaných čipů i základních integrovaných obvodů a elektronických součástek do Ruska, vojenský potenciál země se pravděpodobně vrátí o několik desítek let zpět.



Experti RUSI identifikovali v ruské vojenské technice stovky různých integrovaných obvodů a polovodičových dílů, z nichž drtivá většina pochází ze Západu

Jistě, je tu ještě Čína, kterou často považujeme za možného náhradníka, ale tak jednoduché to není. Zbraňové systémy se vyvíjejí roky, takže záměna jedné procesorové architektury za jinou – třeba stále citovanější svobodný RISC – není tak jednoduchá jako nákup amatérské prototypovací destičky z Aliexpressu. Nemluvě o specializovaných integrovaných obvodech.

Mapka výše zároveň ukazuje, že podíl čínských součástek v rozebraných střelách a dalších zbraňových systémech byl spíše marginální.



Satelitní navigační jednotka CH-99 pro střely s plochou dráhou letu 9M727 (Iskander). Pracuje jak s domácím systémem GLONASS, tak s americkým GPS. Střela letí relativně pomalu, takže si vystačí s civilní a nešifrovanou částí signálu GPS

450 různých zahraničních součástek

Tým expertů z Royal United Services Institute se o tom přesvědčil přímo na Ukrajině, kde provedl detailní rozborku 27 nejmodernějších ruských systémů, které zasáhly do války a které tamní obrana zničila, anebo zajistila alespoň zbytky raket a střel, jenž úspěšně zasáhly cíl.



Navigační palubní počítač Zarja pro střely systému Iskander a rozborka západních IC počínaje digitálními signálními procesory pro rychlé výpočty (DSP) a konče paměťmi

A co našli? Přinejmenším 450 různých součástek zahraniční provenience od běžných odporů a kondenzátorů po nejrůznější A/D převodníky, paměťové čipy, DSP a univerzální hradlová pole FPGA, bez kterých by se neobešla žádná moderní střela s přesným naváděním.

Takže integrované obvody, které máte ať už v chytré pračce nebo televizoru, nechybějí ani na střelách samohybného raketometu Tornado-S. Najdete je také pod pláštěm zlověstných střel systému Kalibr, Iskander, v protiletadlovém samohybném systému Pancir nebo třeba ve velitelských vozidlech.



Rozborka palubního počítače střely pro systém Tornado-S

Ruské fabriky na FPGA se asi jen tak nerozjedou

Jak přitom připomíná zpráva RUSI, tamní zbrojovky musejí při použití zahraničních technologií doložit, že ruský průmysl nedokáže vyrobit odpovídající alternativu. Závislost na polovodičích z USA, Evropy a spojeneckých asijských zemí je tak naprosto zásadní a hledání náhrady třeba právě v Číně ve své podstatě znamená vývoj nové verze, což zabere celé roky.



Západní komponenty v ruské střele s plochou dráhou letu Kh-101

A jelikož ruský průmysl nedisponuje adekvátním know-how, na pořadu dne není ani to, že se snad kdesi za Uralem v nejbližší době rozjedou fabriky, které budou chrlit po stovkách kopie FPGA od kalifornské Altery (Intel), armové mikrokontrolery od (opět kalifornského) Microchipu a čipy od evropské fabriky STMicroelectornics. I ty najdete v ruských střelách s precizním naváděním, které ke všemu postupně docházejí.

Nastane technologický kolaps zbrojařů?

Export západních IC technologií pro použití ve zbrojním průmyslu zároveň podléhá přísným exportním předpisům a v ruských zbraních nemají co pohledávat už nějaký pátek.

Zpřísnění vývozu v souvislosti s letošními sankcemi, ke kterým se přidali i někteří jmenovaní asijští partneři, by pak měl vést v podstatě k technologickému kolapsu ruských zbrojařů.



Armové čipy Atmel (Microchip) ve velitelské části protileteckého systému Barnaul-T

Ano, budou moci i nadále ve velkém vyrábět primitivní dělostřelecké granáty a nepřesné rakety, těžko však na stovky kilometrů odpálí sofistikovanější střely s přesným naváděním, které k tomu potřebují – s trochou nadsázky – více západní elektroniky než váš chytrý mobil.

Čipy nemusí nakupovat přímo Rusko

Jak však konstatuje zpráva RUSI, zatím to není tak jednoduché, globální trh a dodavatelské řetězce totiž stále umožňují dostat kýženou elektroniku až do Moskvy. Je to vlastně prosté.



RUSI v dokumentu popisuje několik sítí prostředníků, přes které putují integrované obvody do Ruska a k tamním zbrojařům

Nízkoúrovňový digitální procesor DSP, hradlové pole FPGA, paměťové obvody RAM/FLASH nebo prachsprostý armový mikrokontroler totiž nejsou v roce 2022 samy o sobě ničím exotickým a k dispozici jsou na každém e-shopu. Stačí je prostě nakoupit skrze prostředníka. Prostředníka, který může být pod skrytou kontrolou Moskvy.

Kanibalizace stávající techniky

Další možnou cestou zajištění náhradních dílů je kanibalizace. Ta už se ostatně děje a to v technologicky neméně sofistikovaném odvětví – v ruském leteckém průmyslu. Klíčoví západní výrobci Airbus a Boeing krátce po začátku invaze pozastavili spolupráci s moskevskými partnery a sankce už přinášejí své ovoce.



Ve službách Aeroflotu slouží 178 letounů od Airbusu a Boeingu, které doplňuje jen pár domácích kusů Suchoj Superjet 100. Nejvíce je zastoupený Airbus A320/A320N

Podle doporučení ruských úřadů (PDF) z letošního června a čerstvé zprávy Reuters tamní aerolinky – včetně Aeroflotu – začaly demontovat některé letouny, jejichž kritické části včetně elektroniky používají jako náhradní díly.

Dle optimistických odhadů by jim to sice mohlo umožnit další provoz přinejmenším do roku 2025, ale za cenu zmenšení leteckého parku a v průběhu času nejspíše i za cenu snížení bezpečnostních standardů.

A jelikož jsme si řekli, že ve špičkových ruských zbraních jsou relativně všední a civilní průmyslové čipy – žádné na míru vyráběné procesory jako třeba americký RAD750/RAD5500 od BAE Systems pro kosmická plavidla –, stejnou kanibalizaci by šlo využít i pro iskandery, kalibry a další pekelné stroječky.

Stačí rozpitvat třeba zrovna nějaký ten boeing či airbus, který kdysi létat s turisty kamsi na Kanáry.