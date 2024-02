V roce 2024 do důchodu odchází Windows 11 22H2. Přehled produktů od Microsoftu, které skončí

Loni jsme si začátkem roku ukázali přehled produktů od Microsoftu, jimž končí životnost. Seznam to byl dlouhý a našli jsme na něm významná jména jako Windows 7 nebo Office 2013. Podobně teď nabízíme přehled produktů, jejichž životnost končí v roce 2024.

Rovnou si řekněme, že v tomto roce je seznam kratší a nenajdeme na něm nic, co by domácnosti mělo znepokojovat nebo jim znepříjemnit život. V říjnu skončí podpora Windows 11 22H2, a to spotřebitelským edicím Home a Pro. Jenže v tomto případě stačí upgradovat na verzi 23H2, jejíž instalace je otázka pár minut. Fakticky jde o malý aktivační balíček.

Produkt Ukončení podpory Dynamics CRM 2013 9. ledna 2024 Microsoft Host Integration Server 2013 Visual Studio 2022 , Version 17.2 (LTSC) Windows Server 2008 (4. rok rozšířené podpory; jen Azure) Windows Server 2008 R2 (4. rok rozšířené podpory; jen Azure) Microsoft Configuration Manager 2207 12. února Microsoft Deployment Agent 2013 9. dubna Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 8.1 Test Agent Controller User Experience Virtualization 2.0 Visual Studio 2013 Visual Studio Team Foundation Server 2013 Dynamics 365 Business Central on-premises (2022, 2. vlna, v21.×) 14. dubna .NET 7 14. kvěna Microsoft SQL Server 2012 (2. rok rozšířené podpory) 9. července SQL Server 2014 Windows 10 Enterprise a Education 21H2 11. června Windows 10 IoT Enterprise 21H2 Visual Studio 2022 17.4 (LTSC) 11. července Microsoft Configuration Manager 2211 19. července Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse 8. října Windows Embedded POSReady 7 (3. rok rozšířené podpory) Windows Server 2012 (1. rok rozšířené podpory) Windows Server 2012 R2 (1. rok rozšířené podpory) Dynamics 365 Business Central on-premises (2023, 1. vlna, v22.×) Windows 11 Enterprise a Education 21H2 Windows 11 Home a Pro 22H2 Windows 11 IoT Enterprise 21H2 Microsoft Configuration Manager 2303 24. října PowerShell 7.2 (LTS-current) 8. listopadu Azure IoT Edge 1.4 (LTS) 12. listopadu .NET 6.0 (LTS)

Druhá tabulka ukazuje produkty, které sice ještě do důchodu nejdou, ale překlápějí se do druhé fáze plánované životnosti. Ze standardní doby podpory migrují k podpoře prodloužené. Tato fáze se vyznačuje tím, že Microsoft již v produktech neprovádí funkční změny, jen nadále bezplatně opravuje chyby všeho druhu.

Produkt Ukončení hlavní fáze podpory Dynamics SL 2018 9. ledna 2014 Exchange Server 2019 Hyper-V Server 2019 Project Server 2019 SharePoint Server 2019 Skype for Business 2019 Skype for Business Server 2019 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Windows 10 IoT Core LTSC Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Windows 10 IoT LTSC 2019 Core Windows Server 2019 Windows Server IoT 2019 Windows Server IoT 2019 for Storage Azure DevOps Server 2019 9. dubna System Center 2019 Data Protection Manager System Center 2019 Operations Manager System Center 2019 Orchestrator System Center 2019 Service Manager System Center 2019 Virtual Machine Manager Visual Studio 2019

Zdroje: Microsoft / Learn