V řecké protipirátské síti skončil i známý titulkový web OpenSubtitles.org

V Řecku od 2018 platí novela autorského zákona, která dala do rukou držitelů autorských práv mocnou zbraň. Mohou nechat smazat nechtěný obsah nebo zablokovat celou internetovou doménu úřední cestou i bez rozhodnutí soudu.

Tamní ministerstvo kultury a sportu k tomuto účelu založilo zvláštní komisi EDPPI dohlížející nad příjmem i vykonáváním protipirátských žádostí na internetu.

Funguje to tak, že žadatel XXX pošle stížnost, že web YYY nelegálně zveřejnil obsah, ke kterému mu XXX nedal svolení. Komise pak má 60 až 90 dní na to, aby rozhodla, jestli je žádost oprávněná. Pokud je, YYY musí do tří dnů obsah smazat, jinak mu za každý den hrozí pokuta ve výši až 1000 eur. Jestliže si XXX stěžuje na některý ze zahraničních serverů, které jsou mimo dohled řeckých zákonů, tak povinnost zablokovat celou internetovou doménu YYY spadne na internetové poskytovatele. (Blokování může trvat až tři roky.)

Jde o obdobný přístup, jaký se uplatňuje v Česku v případě nelegálních hazardních webů. Vznikla kontroverzní státní černá listina čítající několik desítek domén (poslední přibyly minulý týden), které musí poskytovatelé připojení blokovat. O tom, co se zapíše na blacklist, přitom rovněž rozhoduje úředník, nikoliv soud.

V Řecku jako první nechali odfiltrovat The Pirate Bay a později se přidaly i další torrentové weby jako YTS, Zooqle, Flixtor, KickassTorrent, 1337x a jejich různé klony či zrcadla. Nejnověji pak komise EDPPI rozhodla o blokování několika webů spřízněných se pirátskou skupinou RARBG a překvapivě se na seznamu objevil i titulkový web OpenSubtitles.org. Všechny žádosti o blokování podala tamní protipirátská unie EPOE.

Titulky jsou také warez

Pozornost budí hlavně blokování webů s titulky, obvykle se totiž do pastí chytají vyhledávače, diskuzní fóra a cloudová úložiště. Nejde ale o nic neobvyklého. Nizozemská protipirátská asociace BREIN se aktivně stará o mazání neoficiálních titulků a vyhrála také soudní spor proti tamní Nadaci svobodných titulků tvořenou amatérskými překladateli. V roce 2013 jsme toho ve velkém byli svědky i v Česku, kdy filmoví distributoři nechali odstraňovat amatérské překlady z webu Titulky.com.

Málokdo si totiž uvědomuje, že i sdílení amatérských titulků je porušováním autorských práv. Přestože do toho překladatelé vložili vlastní čas i invenci a jde jen o část většího audiovizuálního celku, tak zkrátka neoprávněně přeložili cizí scénář.

Sledujte Týden Živě o kauze s Ulož.to:

via Torrent Freak