„V rámci zlepšování služeb“ přijdeme o dvě funkce. Microsoft 365 zchudne o 60 minut volání a Publisher

Microsoft e-mailem oznamuje nadcházející změny v předplatném služeb Microsoft 365. V rámci zlepšování služeb (parafrázuji úvodní větu oznámení) přijdete o dvě funkce.

Od 3. března 2026 už nevyužijete 60 minut na telefonování do klasických sítí skrze Skype. Ty Redmondští nabízeli od roku 2012. S nabídkou se rozloučíme, protože Skype skončí. Dozvěděli jsme se to nedávno. Microsoft se chce dále soustředit na rozvoj Teams. O možném konci služby se spekulovalo dlouhodobě.

Před koncem loňského roku poskytovatel zrušil funkce Skype Number a Skype Credit. V posledním roce utichla komunikace na oficiálních blozích. Samotný Skype bude dostupný do 5. května 2025, zatímco volné minuty na telefonování budete moct využívat ještě necelý rok po tomto datu.

Jak tenhle rozpor Microsoft vyřeší? Klasická telefonní čísla vytočíte prostřednictvím aplikace Skype Dial Pad. Dostupná bude na webu Skypu a v Teams.



Potřebuje ještě veřejnost Publisher? Microsoft si myslí, že ne

Z Microsoft 365 dále vypadne DTP nástroj Publisher. Že to má spočítané, víme zhruba rok. Jeho funkcionalita se aspoň z části rozprostřela do jiných aplikací. Nyní se vyjasnilo, jak dlouho bude k dispozici v rámci spotřebitelského předplatného – používat ho můžete do konce září následujícího roku. Od 1. října 2026 k dispozici nebude.

Převeďte do té doby své projekty do PDF nebo DOCX, doporučuje Microsoft. Loni na podzim vyšly Office 2024 a ani ty Publisher nenabízí. Předchozí Office 2021 jsou podporovány do 13. října 2026, čili Microsoft nabídku dynamičtějšího předplatného zhruba srovnal s jednorázově licencovaným kancelářským balíkem.

Oznámení o plánovaných změnách přichází nedlouho poté, co předplatné výrazně zdražilo.

Zdroje: e-mailové oznámení od Microsoft 365 | Microsoft / Support