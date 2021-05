V původním Xboxu se 20 let po vydání podařilo objevit nový easter egg. Odkazuje na South Park

Původní Xbox je stále schopný vydávat nová tajemství. V jeho systému se téměř 20 let po jeho vydání podařilo narazit na dosud neobjevený easter egg, serveru Kotaku na něj dal tip jeden z autorů konzole. Když budete následovat sérii lehce bizarních kroků, dostanete se k obrazovce se seznamem vývojářů, kteří tehdy pracovali na xboxovém dashboardu.

Existuje přesvědčení, že na zmíněný easter egg skutečně ještě nikdo nenarazil, což je důvod, proč se autor rozhodl ozvat – už začínal zapomínat, jak se k němu dostat a částečně to skutečně zapomněl. Nejdříve proto musel sám vyzkoušet sérii postupů, až nakonec přišel na ten původní a společně s Kotaku vytvořil návod, jak se ke skrytému vtipu dostat.

Potřebné kroky jsou hodně specifické, takže vlastně ani není překvapivé, že easter egg zůstával skrytý. Když to vezmeme zrychleně – nejdříve musíte vypálit audio CD a nazvat jej „Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!“. To je maximální počet znaků, které pole umožňuje, a zároveň je to jasný odkaz na seriál South Park. Pak už jej stačí jít do nastavení Xboxu, zvolit možnost Systém, pak Systémové informace a místo klasického výčtu dat se obrazovka změní na seznam autorů.

Není to první easter egg v původním Xboxu a zřejmě nebude ani poslední. Konzole jich obsahuje celou řadu a tento už je dokonce několikátý, jenž zahrnuje hudební CD. Že je ještě stále co objevovat, potvrdil nyní pro Kotaku designér Xboxu Seamus Blackley – podle něj „southparkový” easter egg nebyl to, o čem hovořil, když říkal, že některé vtipy ještě nebyly odhaleny.