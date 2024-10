V prosinci skončí po více než deseti letech aplikace Foursquare City Guide

Koncem tohoto roku čeká aplikaci Foursquare výrazná změna. Její City Guide, který sloužil uživatelům přes deset let jako průvodce městy, bude 15. prosince ukončen a nahrazen aplikací Swarm. Tato změna přichází poté, co Foursquare v roce 2014 rozdělilo svou původní aplikaci na dvě: Swarm (pro „check-iny“) a City Guide (pro uživatelské recenze a doporučení).

Nyní se firma rozhodla, že se bude zaměřovat pouze na aplikaci Swarm, která slouží ke sdílení polohy prostřednictvím takzvaných „check-inů“ (přihlašování se k místům). Dá se tak říci, že se Foursquare vrací ke kořenům – právě touto funkcí se v prvních letech svého působení dostalo do povědomí uživatelů po celém světě.

Historie aplikace Foursquare

Foursquare byla jednou z prvních aplikací svého druhu. Vývojáři využili tehdejších novinek, jako byl modul GPS v iPhonech, a umožnili lidem spojit technologii s každodenním životem. Díky tomu byla aplikace úspěšná a inspirovala i další firmy, jako byla například Gowalla či Facebook, který tehdy spustil vlastní službu Places.

Aplikace Foursquare umožňovala uživatelům zaznamenávat, kde se právě nacházejí, a sdílet tuto informaci s přáteli. V roce 2011 ji využívaly miliony uživatelů, mimo jiné i tehdejší americký prezident Barack Obama. „Check-iny“ se staly hitem, uživatelé mezi sebou soutěžili, kdo se stane „starostou“ daného místa – tedy tím, kdo se na konkrétní lokaci nacházel nejčastěji.

Původní Foursquare využíval prvky gamifikace, což uživatele motivovalo k častějšímu používání. Uživatelé získávali odznaky (badges) za plnění různých úkolů, například za návštěvu určitých míst či za pravidelné „check-iny“ v určité lokaci. Aplikace tímto způsobem dokázala úspěšně propojit virtuální svět se světem reálným a vytvořila komunitu aktivních uživatelů, kteří ji používali nejen pro zábavu, ale i pro praktické účely.

A pak ji rozsekli vejpůl

Jenže svět technologií a mobilních aplikací se rychle mění. Zatímco Foursquare začínalo jako sociální síť pro sdílení polohy, dnes už je taková funkce běžná i na jiných platformách. Facebook, Google, a dokonce Instagram přímo do svých aplikací integrovali podobné služby, což Foursquaru zkomplikovalo situaci.

V roce 2014 se proto firma rozhodla, že svou aplikaci rozdělí. „Check-iny“ se přesunuly do nové aplikace Swarm, zatímco City Guide měl fungovat jako průvodce nabízející doporučení a recenze od uživatelů. Tento krok byl tehdy vnímán značně kontroverzně a řada uživatelů vyjadřovala svou nespokojenost. Po deseti letech Foursquare kapitolu City Guide úplně uzavírá.

„Tento krok nebyl snadný, ale je nezbytný,“ uvádí firma v oficiálním prohlášení s tím, že se chce soustředit na Swarm, který má podle nich větší uživatelskou základnu a lépe odpovídá dlouhodobým vizím. Samotný City Guide sice nebude dostupný, ale data o lokalitách se přesunou do Swarmu, takže uživatelé o důležité informace nepřijdou.

Swarm má prý velký potenciál a firma do něj plánuje v příštím roce přidat nové funkce. Mezi nimi mají být i některé, které budou uživatelům připomínat starý Foursquare. Zatím nejsou známy žádné podrobnosti, ale prý se můžeme těšit na vylepšení, která zlepší uživatelskou zkušenost.

V polovině prosince přijde konec. Co bude pak?

Pokud jste uživateli Foursquare City Guide, máte do 15. prosince 2024 čas na stažení svých dat. Aplikace bude dostupná až do tohoto data, poté už nebude možné se do ní přihlásit. Webová verze bude funkční až do začátku roku 2025, ale i ta poté zanikne.

Velkou otázkou zůstává, proč se firma Foursquare rozhodla zaměřit právě na Swarm. Odpověď může spočívat v tom, že jsou „check-iny“ stále oblíbené, především mezi mladšími uživateli, kteří chtějí sdílet svou polohu s přáteli a soutěžit o virtuální odznaky nebo tituly „starostů“. Foursquare také věří, že Swarm má větší potenciál zaujmout širší publikum a lépe konkurovat ostatním sociálním sítím.

Ukončení City Guide ukazuje, jak se technologie neustále vyvíjí. To, co bylo kdysi revoluční, může být za několik let nahrazeno něčím lepším nebo inovativnějším. Foursquare dnes sází na Swarm, ale otázkou zůstává, zda tento krok přinese kýžený úspěch. Mnozí uživatelé si stále pamatují původní Foursquare jako aplikaci, která jim pomáhala objevovat nová místa a získávat tipy od ostatních.

Budoucnost Swarmu je poměrně nejistá. Přestože firma hodlá investovat do nových funkcí, konkurence v oblasti sociálních sítí je tvrdá. Uvidíme, zda se Swarmu podaří znovu získat popularitu, kterou Foursquare zažívalo před několika lety. Jedno je však jisté – s koncem City Guide se uzavírá další kapitola v historii aplikací pro hodnocení míst a podniků.

