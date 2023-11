V příštím roce nás čekají Office 2024. Intel veřejně mluví o další verzi Windows

Redmondští preferují, když si jednotlivci i firmy raději předplatí Microsoft 365, než aby platili za jednorázové licence. Nejsou ostatně jediní. Klasické jednorázové produkty s předem definovanou délkou podpory díky poptávce produkují i nadále a Office 2024 by měly být jedním z těchto klasických produktů.

U verze 2019, která reálně vyšla o rok dřív, než jak název napovídá, byla délka podpory zkrácena z deseti na celkových sedm let podpory. Office 2021 už nabízejí pouze pětiletou podporu. (Rok v názvu produktu se v tomto případě shoduje s rokem vydání.) Předpokládám, že víc už životnost tohoto typu produktu Microsoft nezkrátí.

Produkty po skončení podpory samozřejmě fungují, jen už nejsou jakkoli udržovány. Microsoft mezi vydáními udržuje tříleté rozestupy a ten, zdá se, bez velkého překvapení dodrží také tentokrát.

Že by v dohledné době mohlo začít aspoň částečně veřejné testování, naznačují obrázky, které na síti X ukázal @techosarusrex. Ze snímků přinejmenším vyplývá, že Microsoft nevybočí ze zaběhnutých pravidel a další klasickou verzi kancelářského balíku nazve jednoduše Office 2024.

Techosarusrex se ve svém příspěvku raduje, že rok 2024 vyhlíží nadějně, protože nás čekají nová vydání Office, spotřebitelských Windows, Windows s dlouhodobou podporou a serverových Windows. Oficiální účet programu Windows Insider v reakci potvrzuje, že budoucnost opravdu zářná.

Což je částečně kryptické sdělení. Nadšenci a nadšenkyně v tom mohou vidět, že Microsoft potvrzuje „Windows 12“. Sdělení ovšem nic takového nutně neříká. Nevyjadřuje se tedy specificky ke spotřebitelským Windows. Náznaků, že se v příštím roce dalšího hlavního vydání Windows opravdu dočkáme, nicméně přibývá. Zejména je trousí Intel.



Windows 11 umělou inteligenci postupně

integrují, větší věci se v tomto ohledu čekají od jejich nástupce

David Zinsner, finanční ředitel křemíkového gigantu, na zářijové konferenci Citi 2023 v rozhovoru prohlásil: „We actually think '24 is going to be a pretty good year for client, in particular, because of the Windows refresh. And we still think that the installed base is pretty old and does require a refresh and we think next year maybe the start of that, given the Windows catalyst.“

O roce 2024 tedy hovoří v naději, že svět počítačů (a prodeje procesorů) nakopne další velké vydání Windows. Zinsner mluví o tom, že základna instalací systému je docela stará. Zjevně naráží na pomalu odcházející Windows 10, které zatím převažují. Další velké vydání by dle ředitele mělo zafungovat jako katalyzátor pro upgrade hardwaru počítačů.

Microsoft zatím nic oficiálně neřekl, takže spekulovat sice můžeme, jinak si ale musíme počkat na to, co nadcházející rok přinese. Co se Office týče, tak verze 2024 nic překvapivého nenabídne. Microsoft de facto jednou za tři roky vezme aktuální podobu Office z balíku 365 a ty vydá formou jednorázové licence. Office 2024 by přinejmenším měly obléknout kabát, který je na míru ušitý Windows 11.

