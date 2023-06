V připravovaném MS Flight Simulatoru 2024 bude možné hasit lesní požár nebo létat balónem

V neděli 11. června proběhla akce Xbox Games Showcase, během které bylo představeno 27 her pro herní konzole od Microsoftu. Jedním z největších překvapení bylo ohlášení nové verze leteckého simulátoru Microsoft Flight Simulator 2024, který bude k dispozici pro konzole Xbox Series X|S a počítače s operačními systémy Windows.

Všechny zásadní novinky stručně představil Martin Nahodil na Doupěti ve článku To nejlepší z Xbox Game Showcase. Fable, Avowed, Flight Simulator 2024, Star Wars Outlaws a další. V tomto článku se podrobněji zaměříme na to, co mohou očekávat fanoušci jednoho z nejpokročilejších komerčně dostupných leteckých simulátorů.

„Tento zbrusu nový simulátor je navržen tak, aby využíval nejnovější technologie v oblasti simulací, cloudu, strojového učení, grafiky a her a vytvořil tak nejpropracovanější, nejúchvatnější a nejúžasnější letecký simulátor všech dob. K dosažení této bezprecedentní úrovně přesnosti je Microsoft Flight Simulator 2024 poháněn značně vylepšeným enginem Asobo Studio.“ uvádí web Xbox.com.

Microsoft Flight Simulator 2024

Zatímco dosavadní Microsoft Flight Simulator z roku 2020 je primárně zaměřen na létání z bodu A do bodu B, které samo o sobě nemusí bavit každého, připravovaná verze přináší celou řadu atraktivních misí. Hráči se tak budou moci vžít do role pilotů hasících lesní požár, práškovat pole či se podílet na záchraně pacienta nebo na vědeckém výzkumu tornáda.

Microsoft při této příležitosti vydal dvě a čtvrt minuty dlouhou upoutávku, ve které ukazuje hned několik misí, jež budou moci hráči plnit. Kromě výše uvedených jmenujme například záchranu zraněných z nedostupného místa či hledání osob ztracených v horách pomocí vrtulníku, transport nákladu helikoptérou nebo instalaci sloupů vysokého napětí.

Hráči se dále mohou těšit na přepravu velkých nákladů obřím letounem Airbus Beluga, zásobování polárních oblastí, přepravu VIP osobností nebo letecké závody ve stylu Red Bull Air Race. Kromě toho si budou moci zalétat na kluzáku, vyzkoušet experimentální létající stroje, vzducholodě a horkovzdušné balóny.

Balóny, mise a rozšíření Dune

Zatím není známo, zda budou horkovzdušné balóny vázány na konkrétní mise, nebo jestli se hráči budou moci pokusit přeletět s jedním z nich Atlantik ve stylu Richarda Bransona. Stejně tak ostatní mise byly zatím prezentovány jen v podobě kratičkých, několikasekundových spotů.

Vypadá to, že vývojáři hry Microsoft Flight Simulator 2024 ze společnosti Asobo Studio poskytnou virtuálním pilotům všechny typy strojů, o kterých kdy snili. Nový způsob hraní založený na kariéře možná přitáhne k tomuto simulátoru i hráče, kteří v něm dosud nenašli zalíbení.

Bohužel zatím nebylo oznámeno konkrétní datum vydání Microsoft Flight Simulatoru 2024. Musíme se tak spokojit s uvedeným (poměrně širokým) termínem „v roce 2024“. Čekání tak možná alespoň trochu zkrátí nové rozšíření Dune, které přinese fiktivní stroj – ornitoptéru. Jeho vydání je naplánováno na 3. listopadu, kdy vstoupí do kin akční sci-fi Duna: Část druhá.