V Polsku řešili záhadné rušení signálu GPS. Agentura pro leteckou navigaci varovala před anomáliemi

Polský web Business Insider přinesl ve středu 27. prosince zprávu o silném rušení signálu GPS, které bylo zaznamenáno v mnoha oblastech Polska. Velké problémy mohli zachytit například lidé, kteří používají navigaci v Baltském moři. V souvislosti s tímto stavem vydala Polská agentura pro leteckou navigaci (PAZP) varování.

V severních, východních a středních oblastech Polska byly od pondělí hlášeny vážné poruchy příjmu signálů satelitního pozičního systému GPS. Potíže odhalil specializovaný web GPSJam.org, který rovněž zveřejnil snímky zachycující stav těsně před zaznamenáním problémů a v době masivního narušení.

Neděle 24. prosince - žádné rušení nad Polskem

Červená nad Polskem

Služba GPSJam.org se zabývá sledováním signálů GPS v reálném čase především v Evropě a Severní Americe. Odborníci vykreslují informace na globálních mapách pomocí tří barev. Barvy zobrazované v mapových podkladech odpovídají kvalitě signálu GPS – zelená znamená nízké rušení, žlutá střední rušení a červená vysoké rušení.

Pondělí 25. prosince - vysoká úroveň rušení

Nad územím Polska se na několik desítek hodin objevila červená barva, což znamená vysokou úroveň rušení signálu. Tato barva se vyskytovala nad jižní částí Baltského moře, Západopomořanským, Pomořanským a Podlaským vojvodstvím a také nad částmi Warmsko-mazurského, Lodžského a Mazovského vojvodství. Tím však příběh nekončí. Značná část Velkopolského a Mazovského vojvodství byla pokryta žlutou barvou.

Oblast narušení sahala přes Baltské moře až do Švédska. K mírným poruchám došlo například v oblasti od Piotrkowa Trybunalského po Lodž ve Varšavě a od Koninu a Włocławku po Poznaň, Pilu, Gorzów Wielkopolski a Koszalin. Rušení signálu GPS pokračovalo i v úterý a ve středu.

Úterý 26. prosince - největší rušení GPS nad Polskem

Bezpečnost letového provozu

Podle tiskového mluvčího PAZP Tomasze Modrzejewského začalo rušení signálu GPS v pondělí 25. prosince. K vyřešení problému a zajištění bezpečnosti letectví bylo vydáno oficiální oznámení pro letecké mise (NOTAM). Modrzejewski ujistil veřejnost, že i přes anomálie GPS signálu PAZP pilně poskytuje všechny základní navigační služby, které jsou zajišťovány prostřednictvím radarových systémů a další infrastruktury.

„Letecké operace nad Polskem jsou bezpečné,“ zdůraznil Modrzejewski a zdůraznil, že Polská agentura pro leteckou navigaci aktivně přijímá opatření ke zmírnění dopadu problémů se signálem GPS. Zmínil také, že provozovatelé systému GPS mají podrobnější informace o zdroji těchto anomálií.

Odkud rušení pochází? To zatím není známo. Je důležité podotknout, že v minulosti GPSJam.org nezaznamenal žádné zásadní problémy týkající se dostupnosti signálu GPS v Polsku. Prozatím žádná z organizací a institucí nevysvětlila, co by mohlo být příčinou těchto anomálií.

Rušení GPS se přesunulo

V průběhu středy se oblasti s vysokým rušením přesunuly. Potíže byly hlášeny například nad Běloruskem a Ruskem (zejména okolo Petrohradu či Moskvy a kolem měst Nižnij Novgorod, Kazaň, Uljanovsk a Samara), nicméně zde mohou souviset s probíhajícími vojenskými cvičeními. Významné výpadky byly zaznamenány také východní části Rumunska, Bulharska a ve Středozemním moři.

Středa 27. prosince - rušení se přesunulo

Uživatelé mobilních zařízení v postižených oblastech si stěžovali na potíže s určením polohy pomocí GPS. Problém se týkal i aplikací vyžadujících přesnou geografickou polohu, včetně hry Pokémon Go. Rušení zasáhlo i Německo a ostrovy Usedom a Rujána, dále ovlivnilo dánský ostrov Bornholm a jižní oblast Švédska od Malmö po Kalmar.

Polský web Sekurak vyjádřil přesvědčení, že se jedná o ohlášenou akci, i když není zcela jasné jakou. Odkazuje se přitom na zprávu NOTAM ze 25. prosince, ve které byly oznámeny možné anomálie v signálu GNSS. Načrtnutá linie se přitom poměrně značně shoduje s postiženými oblastmi. Jako nejpravděpodobnější příčinu označuje probíhající vojenské cvičení. Další informace pak naznačují, že příčinou pravděpodobně není zvýšená sluneční aktivita, projevující se mimo jiné slunečními bouřemi.