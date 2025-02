V obchodech se objevují použité disky Seagate prodávané jako fungl nové. Výrobce je v tom nevinně

V Evropě se do distribuce dostaly disky značky Seagate se „stočenými odometry“. Situaci již od ledna monitoruje německý magazín Heise, podle něhož se právě v Německu, ale též Česku, Británii, Rakousku, Lucembursku nebo Švýcarsku objevují v obchodech disky prodávané jako zbrusu nové, avšak mají najeto klidně desítky tisíc hodin.

Uživatelé si na první pohled nemusí ničeho všimnout, protože postižené modely mají vynulovaná počítadla s monitoru SMART. Seagate ale u svých disků používá ještě alternativní systém FARM (Field Accessible Reliability Metrics), u něhož k resetu nedošlo.

Počítadlo ve SMARTu je součástí každého moderního disku, dá se však resetovat

Podle Heise jsou postiženy zejména vysokokapacitní disky o velikostech přes 10 TB. Velká část měla být určena pro OEM trh, měly tedy původně zkrácenou záruku na dva roky místo obvyklých pěti let. Pravděpodobné vysvětlení je, že jde o disky ze zrušených farem na těžbu kryptoměny Chia, která nestála na výpočetním výkonu, ale právě vysokých úložných kapacitách. A dnes se již těžarům nevyplatí, protože náklady na provoz jsou vyšší než výnosy.

Jasné však není to, jak se disky dostaly zpět do klasické distribuce. Zástupci Seagatu pro to žádné vysvětlení nemají. Firma sice sama prodává repasované disky, ale ty viditelně označuje zelenou nálepkou a nápisem Factory Recertified.

Postižené e-shopy tak pravděpodobně nevyužívaly oficiální distribuční kanály Seagatu, ale spoléhaly se na přeprodejce, kteří původ neověřili nebo se sami postarali o onen švindl. Zatím také není jasné, jestli se problém týká jen Seagatu, nebo i disků od WD a Toshiby. U nich se totiž mohly resetovat údaje ve SMARTu, ale zároveň nedisponují systémem FARM (či jeho obdobou), aby šlo stav ověřit jiným způsobem.