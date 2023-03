V nových Mercedesech prosedíte poradu na Zoomu, nebo si pustíte videa z TikToku. Chcete tohle v autě?

Do displejů palubních počítačů v automobilech pronikají mobilní aplikace, které bychom možná nečekali. Čerstvě partnerství oznámily Mercedes-Benz a TikTok. Integrace populární mediální platformní pro mladé se bude týkat automobilů E-Class s obrazovkou MBUX Superscreen.

Zní to jako nesmyslný bezpečnostní hazard. Sledovat během řízení videa opravdu nedoporučujeme. Funkce je naštěstí zamýšlena pro použití během stání. Takže si sledováním videí zkrátíte čas v koloně, nebo až zaparkujete u domu a nebude se vám chtít vrátit se k rodině. Ale nebude v takovém případě pohodlnější vzít do ruky smartphone? Chcete takovouhle aplikaci na hlavním monitoru v autě?

Dostupnost byla ohlášena na druhou půlku roku, k dispozici budou i lajkování, komentování a automatické procházení.

Hry a videokonference

Jenže tím to neskončí, palubní počítač nabídne i další aplikace včetně Angry Birds, prohlížeče Vivaldi a videokonferenčních nástrojů Zoom a Webex. Takže na sedačce svého vozu budete moct prosedět poradu v práci. Opět nedoporučujeme, abyste ale tyhle funkce používali během řízení. Software by vám to ani dovolit neměl.



Sledováním videí natočených na výšku integrovaný displej využijete tak na pět procent (foto: TikTok)

Když budete řídit, tak se obrazová složka vypne a dále budete moct s ostatními komunikovat hlasově. K novinkám v automobilech třídy E bude patřit rovněž foťák na selfie s možností točit video. Využijete ho mj. na zmíněnou videokonferenci, až budete na parkovišti. Časem bude možné instalovat i další aplikace, slibuje Mercedes-Benz.

Není to jediná automobilka, která vsadí na populární aplikace. Některé vozy koncernu Volkswagen Group nasadí aplikace jako TikTok, Spotify nebo Yelp letos v létě. Aplikací však má být celá řada včetně těch, které předpovídají počasí, přehrávají podcasty, zobrazují zprávy nebo ovládají chytrou domácnost.

