V novém Computeru: Mobil v rukou dítěte – co a jak nastavit pro jeho maximální bezpečí

Herní sezóna je v plném proudu a myslíme, že byste si ji mohli ještě více zpříjemnit. Herní monitory s poměrem stran 21:9 jsou skvělé a co je nejdůležitější, jejich ceny začínají už na 12 tisících. Když tyto monitory začínaly, stály asi dvojnásobek. Pokud máte nyní monitor s tradičním poměrem a Full HD rozlišením, pak vám 34“ širokoúhlý monitor s rozlišením 3 880 × 1 440 px zlepší nejen herní zážitek, ale zpříjemní i sledování filmů a běžnou práci: pohodlně umístíte dvě, i tři pracovní okna vedle sebe.

A nejen k hrám, ale i k filmům se skvěle hodí stereo reproduktory doplněné o „hrombednu“, neboli subwoofer. Otestovali jsme sestavy do limitu 2 500 kč a jak jsme čekali, každá stovka navíc udělá zásadní rozdíl. Nejsou to nejlepší repráky pro poslech hudby, ty otestujeme zase někdy příště.

V hlavním tématu jsme dali mobil do rukou dítěte, a přitom se jej snažili co nejvíce zabezpečit. Zjistili jsme, že žádná ochrana nefunguje stoprocentně, a i to je třeba zdůraznit. Možná je nakonec lepší úplně jiný přístup.

V zimě je tak nějak víc času na resty: chcete se naučit stříhat video? Vybrali jsme editory, za které nemusíte platit. Některé jsou excelentní a propracované, pro někoho však může jít o pověstný kanón na vrabce, a tak jsme vyzkoušeli i ty jednodušší.

V průvodci nákupem jsme se zaměřili na grafické karty a byla to skutečně výzva: jak radit s nákupem něčeho, co je dlouhodobě nedostatkovým zbožím? Vybrali jsme grafiky, které jsou zajímavé, a zároveň upozornili, jaká je jejich reálná cena, abyste zbytečně nepřepláceli překupníkům.

V herní sekci Doupě jsme po příchodu Google Stadia srovnali nejoblíbenější herní streamovací platformy.

Obsah nového Computeru:

TRENDY & TECHNOLOGIE

Novinky

IT kalendář

Nadějné technologie

Psali jsme před 10 lety

Filmové a seriálové novinky ve streamovacích službách

Knižní a kulturní okénko

Tweetomanie

Čísla čísla

UWB: bezdrátový přenos dat

Technologie a novinky na veletrhu CES 2021

Placené digitální služby v ČR

Náhrada služeb s předplatným

Významná výročí: otec minipočítačů Ken Olsen

Projekty sdružující počítače do clusterů pro dobrou věc

Pitva: nahlédli jsme do útrob Microsoft Xbox One S

Programování elektroniky: spínání kontaktů a aktualizace čipů na dálku

Statistika: nejvyhledávanější výrazy na internetu za rok 2020

Rozhovor se specialistou na rozpoznávání řeči pomocí AI Pavlem Matějkou

Časová osa: slavná herní studia

TÉMA

Jak zabezpečit telefon v rukou dítěte

Jak nastavit Google Family Link pro Android

Jak nastavit Rodinné sdílení pro iOS

Další technologie pro ochranu telefonů dětí

TEST: Herní monitory s poměrem stran 21:9

TEST: Aktivní reproduktory 2.1

TEST SOFTWARU: Užitečné programy pro úpravu videa

RECENZE

14" notebook Acer Swift 5

13,3" notebook Asus ZenBook 13

6,5" telefon Realme 7i

Herní židle Arozzi Torretta Soft Fabric

6,53" telefon Xiaomi Poco M3

Samsung UV čistička mobilů s Qi nabíječkou

Grafická karta AMD Radeon RX 6900 XT

6,49" telefon OnePlus Nord N10 5G

Základní deska Asus ROG Strix B550-E Gaming

Souboj: True Wireless sluchátka s ANC Huawei FreeBuds 3i vs. Niceboy Hive Pins 2 ANC

Wi-Fi 6 router TP-Link Archer AX73

Herní sluchátka CZC.Gaming Phoenix GH900

True Wireless Bose Sport Earbuds

Přenosné reproduktory Sony SRS-XB23 a Sony SRS-XB33

Kombinovaný stojan sluchátek Genesis Vanad 500

Herní klávesnice Corsair K60 Pro

Elektrokoloběžka Gogen Voyager S501B

Top 5: falešný pocit bezpečí

Nejlepší mobilní aplikace

CENOVÝ PŘEHLED: Grafické karty nové generace

FOTOŠKOLA: Návod: jak neudělat z fotky kýč

TIPY & TRIKY

Plná verze: Smart Game Booster Pro

Plná verze: Ashampoo Music Studio 2020

Plnná verze: Asoftis IP Changer

Jak si udělat pořádek na Facebooku

Jak upravit sportovní cíle a soupeřit s přáteli

Jak používat Flash i po konci podpory

Jak pokročile stahovat videa nejen z YouTube

Jak posílat peníze z Revolutu a na něj bez platební karty

Jak hledat kešky pomocí aplikace c:geo

Kde hledat zajímavé mapy

Bezpečnostní servis

Nákupní zóna: nejlepší produkty na trhu

Servis: Computer radí čtenářům

HERNÍ DOUPĚ

Vyměňte konzoli za telefon

Cyberpunk 2077

Call of the Sea

The Pathless

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Mobilní hry