V Německu mají digitální poštovní známky. Kupují se v mobilní aplikaci

Deutsche Post DHL Group, německá pošta a zároveň mezinárodní kurýrní služba, spustila novou službu Mobile Briefmarke, neboli mobilní známky. K poslání dopisu nebo pohlednice už naši západní sousedé nebudou potřebovat klasickou známku, ale postačí jim kód vygenerovaný v mobilní aplikaci pro Android a iOS.

V ní vyberou typ známky, zaplatí pomocí PayPalu a aplikace následně ukáže text, který vždy bude sestávat ze dvou řádků. Na prvním bude značka #PORTO, na druhém pak unikátní osmiznakový kód (například 1MV5TER4) s platností na 14 dní.

Uživatel pak kód co nejtmavším perem přepíše do pravého horního rohu zásilky a tu pak vloží do některé ze 110 000 schránek napříč Německem. Takto omarkované zásilky ale slouží jen pro vnitrostátní poštu.

Je překvapivé, že za odeslání lze platit jedině PayPalem, nikoliv obecně kartou. Trochu nesmyslná je též vazba na mobilní aplikace, když stejná služba může fungovat i na webu. Německá pošta už dříve poskytovala obdobnou službu Porto, kde se zase platilo výhradně pomocí prémiových SMS.

Česká pošta nic podobného nenabízí. Pomocí mobilní aplikace ale umožňuje bez návštěvy pobočky vytvořit a odeslat pohlednici z fotky vytvořené mobilem. Běžní zákazníci si pak ještě mohou ulehčit práci při posílání balíků tím, že si doma přes postaonline.cz předem vyplní podací data online, takže na poště jen rychle oskenují vytištěný čárový kód.

via Lukáš Zelený