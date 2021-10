V Moskevském metru se dá platit obličejem. Ochránci soukromí bijí na poplach

Moskva 15. října ve všech více než 240 stanicích podzemní dráhy spustila nový systém výběru jízdného Face Pay. Jak plyne z překladu, jedná se o platby prostřednictvím rozpoznávání obličeje. Stránky města nešetří superlativy, ale ozývají se hlasy kritiků, že jde o nebezpečný sásah do soukromí obyvatel.

Face Pay umožní zaplatit jízdné bezkontaktně – stačí, když se cestující podívá do kamery na turniketu. Náměstek moskevského primátora pro dopravu Maxim Liksutov zdůraznil, že Moskva je prvním městem na světě, kde tento systém funguje v takovém rozsahu.

Placení za metro obličejem

Face Pay je jen jedním z několika možných způsobů placení jízdného, jeho používání je dobrovolné a cestujícím má přinést větší pohodlí. Ostatní platební metody budou i nadále k dispozici v nezměněné formě.

Zájemci o Face Pay budou muset prostřednictvím aplikace propojit se službou svou fotografii, bankovní kartu a kartu Trojka. Ministerstvo dopravy tvrdí, že všechny informace budou bezpečně zašifrovány a kamery na turniketech snímají jen biometrický klíč, nikoli obraz obličeje.

Pro platbu obličejem je nutné využít speciální turniket označený nálepkou na podlaze. Během průchodu se cestující musí dívat do kamery. Jízdné se odečte automaticky – funguje to stejně, jako platba bankovní kartou.

„Cestující nepotřebují ke vstupu do metra kartu ani chytrý telefon – stačí se podívat do kamery na turniketu. Nemusí se dotýkat smartphonu ani jiného povrchu. Je to velmi pohodlné. Předpokládáme, že v příštích dvou až třech letech bude Face Pay pravidelně používat 10 až 15 % cestujících. V případě potřeby upravíme počet turniketů pro Face Pay, pokud poptávka poroste,“ doplnil místostarosta.

Kritické ohlasy

Deník The Guardian informuje o novém systému placení jízdného z trochu jiné perspektivy. Hned v úvodu zdůrazňuje skutečnost, že novinka byla spuštěna i přes vyjádřené obavy o ochranu soukromí. Pomyslný varovný prst pak zdvihá tvrzení, že shromážděné informace budou uloženy v centrech pro zpracování dat, k nimž mají přístup pouze pracovníci ministerstva vnitra.

Moskevské metro spustilo placení na základě rozpoznání obličeje

Aktivisté upozorňují na obavy o ochranu soukromí. „Jedná se o nový nebezpečný krok v ruské snaze o kontrolu nad obyvatelstvem. Potřebujeme úplnou transparentnost, jak bude tato aplikace fungovat v praxi,“ uvedl Stanislav Šakirov, zakladatel skupiny Roskomsvoboda, která se zabývá ochranou digitálních práv a svobody informací.

„Přibližujeme se autoritářským zemím, jako je Čína, které technologii rozpoznávání obličeje používají. Moskevské metro je státní instituce a všechny údaje mohou skončit v rukou bezpečnostních služeb.“ dodal Šakirov. Moskva přitom nedávno rozšířila technologii rozpoznávání obličejů po celém hlavním městě, kde je síť čítající více než 175 000 dohledových kamer.

Podle aktivistů za lidská práva byly kamery využívány k identifikaci demonstrantů, kteří se účastnili shromáždění na podporu vězněného opozičního politika Alexeje Navalného. Rozpoznávání obličejů bylo rovněž použito k prosazování karantény během dvouměsíčního lockdownu kvůli pandemii onemocnění covid-19 v Rusku na jaře 2020.