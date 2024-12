V mistrovství světa v Excelu se hrály hry. Podívejte se, jak vypadá tabulkový World of Warcraft

Možná byste to do Excelu netipovali, ale před pár dny skončilo mistrovství světa, kde se v tabulkovém kalkulátoru utkali ti nejlepší. Místo nudných zadání v nudných tabulkách hráli hry.

Hry vměstnané do tabulek tvoří jakousi měkkou vrstvu kolem tvrdého jádra, kterým jsou vzorce a funkce v Excelu. Kvalifikace trvala skoro celý rok a finále se odehrálo v Las Vegas ve dnech 2. – 4. prosince. Dostalo se do něj 40 hráčů a hráček.

Jedna z her se jmenuje World of Warcraft. Hry vytvořené pro potřeby této soutěže až na výjimky nejsou k dispozici zdarma. (Hrou v tomto případě myslíme excelovskou tabulku a kompletní instrukce.) Již zmíněný World of Warcraft si nicméně můžete projít, zajímá-li vás, jak taková hra v Excelu vypadá. Nebo zhlédněte představení.



Hry na šampionátu možná vypadaly nevinně, většina z nás by je ale nejspíš vzdala předem

Měli byste ji vyřešit za 30 minut a je potřeba sledovat simulovanou cestu několika postav Hordy napříč úrovněmi. Právě tuhle hru řešilo 12 finalistů. Virtuální herní postavy sbíraly zkušenostní body a zlato v misích, zatímco živí „hráči Excelu“ museli sledovat tyto statistiky stejně jako stav brnění, inteligenci nebo zdraví postav. Příběh tabulkového World of Warcraftu končil raidem v jednom z dungeonů.

V průběhu finále každých pět minut odpadl jeden z účastníků s nejnižším dosaženým skóre. V souboji zvítězil Michael Jarman z Kanady. Vyhrál finanční odměnu ve výši pěti tisíc dolarů a mistrovský pás.

Microsoft Excel World Championship od roku 2021 pořádá lotyšská organizace Financial Modeling World Cup. Práva na vysílání si pořídila ESPN a Microsoft o rok později svolil, aby se název tabulkového kalkulátoru směl použít pro pojmenování soutěže. Pořadatel tvrdí, že pro účast v soutěži nemusíte vědět nic o financích. Je ovšem potřeba znát Excel a umět logicky uvažovat.

Podívejte se na záznam z finále mistrovství světa v Excelu:

Zdroje: Financial Modeling World Cup / YouTube via Trung Phan / X