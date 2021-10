V listopadu vyjde MS Flight Simulator v edici „Game of the Year“. Přinese podporu DirectX 12

Hráči Microsoft Flight Simulatoru si mohou do diářů zapsat důležité datum: 18. listopadu vyjde aktualizace „Game of the Year Edition“. Mimo jiné přinese pět nových letadel, osm nových ručně vytvořených letišť, nové průzkumné lety a výukové lekce.

Opravdu zásadní novinkou, která bude zajímat především hráče počítačové verze, má být podpora DirectX 12. Počátkem tohoto roku vyšla aktualizace, která přinesla významné zlepšení výkonu hry na PC. Chystaný update by měl situaci na počítačích ještě vylepšit, protože DirectX 12 přináší schopnost lepšího využívání hardwaru.

Game of the Year Edition

Přechod na DirectX 12 v budoucnu otevře dveře ray tracingu. Hráči se tak dočkají věrnějších efektů vodní hladiny, hezčích stínů a odrazů světla. Asobo v nadcházející aktualizaci také představí vylepšený systém počasí.

Ve hře se nově objeví stíhací bombardér Boeing F/A-18 Super Hornet, elektrický stroj s kolmým startem VoloCity, jednomotorové letadlo Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub či lehký akrobatický dvouplošník Aviat Pitts Special S1S.

Aktualizace také přidává informace o 545 dosud chybějících letištích v USA. Hráči se kromě toho mohou těšit na osm kompletně přepracovaných letišť, která by měla výrazně lépe odpovídat jejich skutečné předloze. Jmenovitě se jedná o:

Letiště Lipsko/Halle v Německu (EDDP)

Letiště Allgäu Memmingen v Německu (EDJA)

Letiště Kassel v Německu (EDVK)

Letiště Lugano ve Švýcarsku (LSZA)

Letiště Curych ve Švýcarsku (LSZH)

Letiště Luzern-Beromunster ve Švýcarsku (LSZO)

Patrick Space Force Base ve Spojených státech (KCOF)

Letecká stanice námořní pěchoty Miramar ve Spojených státech (KNKX)

Další novinky

V rámci Game of the Year Edition bude k dispozici také samostatný režim Reno Air Races, který hráčům umožní závodit s přáteli a dalšími online piloty v kompetitivním režimu pro více hráčů. Rozšiřující balíček je vytvořen podle vzoru slavných leteckých závodů STIHL National Championship Air Races.

Aktualizace Game of the Year vyjde 18. listopadu pro konzole Xbox Series X/S, Windows a herní službu Steam. Pro ty, kteří si zakoupili starší verzi Flight Simulatoru, bude tento update ke stažení zcela zdarma.

Microsoft dále na 15. listopadu připravuje speciální vysílání na oslavu 20 let Xboxu. „I když neoznámíme žádné nové hry, bude toto výroční vysílání speciálním ohlédnutím za 20 lety Xboxu,“ říká Matt Booty, šéf herního studia Xbox. „Brzy se s vámi podělíme o další podrobnosti, takže zůstaňte naladěni.“