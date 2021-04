V květnu skončí FlowReader – česká RSS čtečka a agregátor sociálních sítí v jednom

V roce 2013 skončila RSS čtečka Google Reader a uživatelům nezbylo než najít si za ni náhradu. Jednou z možností byl FlowReader, za kterým stojí český vývojář a podnikatel Michal Illich. Možnost sledovat na jednom místě příspěvky ze sociálních sítí Twitter a Facebook spolu s oblíbenými RSS kanály zaujala natolik, že o projektu vyšel krátký článek na serveru Life Hacker.

Původně nadějný startup však k 10. květnu tohoto roku skončí. Oznámil to sám jeho zakladatel v e-mailu rozeslaném uživatelům. Rozhodnutí ukončit službu padlo dle jeho slov po dlouhých úvahách a zvážení všech možností.

FlowReader končí

FlowReader představoval nový směr, spojující obsah z různých webů s příspěvky ze sociálních sítí. Stavěl na technologii RSS, díky které bylo možné přidat si do čtečky prakticky jakýkoli web, jež ji podporoval. Prostředí aplikace se do značné míry podobalo ukončenému Google Readeru.

Kromě agregace novinek z více webů na jednom místě nabízel Flow Reader rychlé publikování odkazů na Facebook a Twitter či ukládání článků k pozdějšímu přečtení. Specialitou proti podobným aplikacím byla možnost sledovat na jednom místě také příspěvky z Twitteru, Facebooku, YouTube, Redditu či Pinterestu.

K přihlašování bylo možné používat účty Google, Facebook, nebo Twitter. Z hlediska funkcí nechybělo snad nic podstatného, co by uživatelé, sledující aktuality z více zdrojů mohli potřebovat – například organizace zdrojů do kategorií, klávesové zkratky, různé možnosti třídění či několik způsobů zobrazení.

Stávající uživatele FlowReaderu nyní čekají dva důležité úkoly. Tím prvním bude stažení dat, jež mohou provést v sekci Settings-GDPR: Export data / Import data / Delete account přes tlačítko Export OPML file. Druhým úkolem bude nalezení náhrady – z vlastní zkušenosti můžeme doporučit Feedly, kam lze stažený soubor se sledovanými zdroji snadno naimportovat.