V květnu končí podpora Windows 10 verze 1809. Stále je používá 22 % uživatelů

Windows 10 jsou neustále podporovaným a vyvíjeným systémem, jednotlivé verze se ale dočkají většinou dvouleté podpory. Pokud tedy z nějakého důvodu máte stále máte verzi 1809, hrozí, že přijdete o bezpečnostní aktualizace.

Aktualizace Windows 10 October 2018 Update (verze 1809) přišla na podzim roku 2018 a přinesla spolu několik problémů, kvůli kterým bylo její vydání odloženo a mnoho uživatelů verzi zcela přeskočilo. Microsoft ji totiž dokonce následně přestal zcela distribuovat a uživatele převedl až na následující May 2019 Update (verze 1903). Přesto ale na staré verzi zůstalo dle dat společnosti AdDuplex, která pravidelně přináší data o podílu jednotlivých aktualizací, 22 % uživatelů Windows 10.



Windows 10 ve verzi 1809 používá 22 % uživatelů systému.

Podpora October 2018 Update skončí 12. května 2020. Do té doby tak máte stále čas aktualizovat svůj počítač na novější verzi. Skrze Windows Update byste měli aktuálně získat loňskou podzimní, tedy November 2019 Update. Již za pár měsíců by ale měla vyjít letošní jarní, můžete tedy počkat a přeskočit rovnou na ni. V případě, že zůstanete na počítači s verzí 1809, přestanete od května získávat jakékoliv bezpečnostní aktualizace. To platí pro všechny edice, od Home, přes Pro až po Education.

Jestliže máte zapnuté automatické aktualizace a nové verze se vám instalují automaticky, nemusíte podnikat žádné další kroky.

Jak nastavit Windows Update? Poradíme:

Zdroj: TechRadar