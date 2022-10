V kryptometaverzu v nejslabším dni aktivně žilo 38 lidí. Přitom má hodnotu 1,2 miliardy dolarů

Snahy o budování metaverza existují také na kryptoscéně. Dvě velké dlouhodobé investice se podle dat platformy DappRadar aspoň zatím nevyplácí, a to ani zdaleka. Metaverzum Decentraland aktivně použilo v prvním říjnovém týdnu pouze 38 lidí za nejslabších 24 hodin, zatímco The Sandbox 522 lidí. DappRadar aktivní používání vypočítává jen z interakcí s peněženkou s unikátním identifikátorem.

Takové počty jsou ovšem ošidné, protože potenciálně vynechávají masu lidí, kteří v daný den nic nekoupili, k platformě se ale přihlásili. Může to spíše být indikátor pro posouzení toho, jak se ve dvou virtuálních světech obchoduje.

Jak zjistil CoinDesk, Decentraland dle interních dat použije denně přes osm tisíc lidí. Zatímco The Sandbox informace o používanosti neprozradil, ani on nepovažuje čísla poskytnutá DappRadar za dobrá, protože počet aktivní uživatelů a uživatelek se zkrátka měří jinak.

Decentraland zažil vlnu zájmu, která opadla

Jenže ani Decentralandem poskytnutých osm tisíc lidí nepředstavuje žádnou masivní komunitu. Na naší planetě žije zhruba osm miliard lidí a metaverzum má být živý virtuální svět. Tržní hodnota každé ze dvojice výše jmenovaných firem představuje zhruba 1,2 miliardy dolarů, tj. nejsou to nevýznamné subjekty. Celkovou výši investicí do těchto tzv. metaverz neznáme.

Virtuální svět Decentraland byl veřejnosti zpřístupněn v únoru 2020. Můžete v něm tvořit trojrozměrný svět, jeho součástí je digitální obchod zaměřený na prodej virtuálních pozemků, oblečení a doplňků pro virtuální postavy. Podle známých informací Decentraland, který stejně jako The Sandbox běží na blockchainu Ethereum, byl ve vývoji od roku 2015.

V roce 2017 od komunity vybral 26 milionů dolarů při zahájení prodeje pozemků prvního virtuálního města Genesis. Svůj pozemek ve virtuálním světě si dokonce koupily firmy jako Samsung, Atari nebo Adidas. (Podobně je to s konkurenčním Sandboxem, firmy si chtěly zkusit obě formující se platformy.)

Nahlédněte do virtuálního světa Decentraland:

Proběhly v něm také prezentace známých módních značek jako Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger nebo Elie Saab. Samsung na svém pozemku zase hostoval akci Unpacked, kde představil smartphone Galaxy S22. Aktuální průměr kolem osmi tisíc aktivních lidí přinejmenším není srovnatelný s konkurenčním světem od sociálního lídra s ležatou osmičkou v logu.

Ze zavedených firem nám své vize momentálně nabízí zejména právě Meta, případně Microsoft. První jmenovaný podnik buduje platformu Horizon Worlds, která je ale tak špatná, že ji nechtějí používat ani lidé podílející se na jejím vývoji. Na jaře ji používalo 300 tisíc lidí s tím, že byla dostupná jen v Kanadě a USA. Pro srovnání, Facebook, sociální platformu klasického střihu, denně použije 1,97 miliardy lidí globálně.

Investiční banka JPMorgan předpovídá, že za pár let budou metaverza byznysem s bilionovým obratem ročně. Platformy jako Decentraland nebo The Sandbox zatím velký zájem neukazují, spíše naopak – lidé si platformu ze zvědavosti vyzkouší, ale nevydrží na ní. Magazín The Verge virtuální svět srovnává se 13 let starou multiplayerovou hrou Left 4 Dead 2, kterou v průměru hrají nízké desítky tisíc lidí. V době psaní článku to konkrétně bylo 15 889 lidí.

Provozuschopná metaverza jsme zřejmě ještě neviděli. Myslí si to Sasha Fleyshman, správce portfolia digitálních aktiv v investiční firmě Arca. Pro CoinDesk řekl, že každý, kdo tvrdí, že dnes existují funkční metaverza, lže.

Zdroje: CoinDesk | Decentraland | The Irish Times | Messari (1, 2) | The Motley Fool | PC Gamer | SamMobile | The Verge | WWD