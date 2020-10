V Internet Exploreru už některé stránky neotevřete. Přesměruje vás automaticky do Edge

Microsoft se čím dál více snaží, aby uživatelé opravdu nepoužívali Internet Explorer jako internetový prohlížeč. Aktuálně již neumožňuje ani některé stránky v něm otevřít a rovnou vše přesměrovává do nového Edge.

Internet Explorer, byť již značně upozaděný, v rámci Windows stále přežívá a někteří uživatelé jej stále využívají nejen pro spuštění podnikových aplikací, ale i k brouzdání na internetu. Microsoft se tak chystá poměrně razantně zakročit a uživatele při pokusu o otevření některého z vybraných webů automaticky přesměruje do Edge. Funkci Microsoft nasazuje již od léta, od verze 87 prohlížeče Edge by ale měla být pro všechny uživatele. Tato aktualizace má přitom přijít již příští měsíc. Upozornil na to ZDNet.



Jakmile zkusíte navštívit třeba YouTube v Internet Exploreru, budete automaticky přesměrováni do nového Edge

Seznam dotčených webů je přitom poměrně velký, najdete jej na této adrese. Do výběru více jak tisícovky stránek se samozřejmě dostaly i ty nejpoužívanější, jako je YouTube, Instagram, Twitter a další. Jakmile se po zavedení změny pokusíte stránku navštívit, vyskočí na vás nové okno v Edgi, kde se web otevře. V Internet Exploreru pak akorát dostanete hlášku o tom, že jste se pokusili otevřít nepodporovaný web. Vše má přitom na starosti .dll soubor umístěný v C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\VERZE EDGE\BHO, který slouží jako plugin do IE.

Microsoft se tak snaží násilím přesvědčit i poslední zbývající uživatele, že Internet Explorer opravdu není prohlížeč vhodný pro surfování. Dělá to už mnoho způsoby – zkuste si ostatně prohlížeč vyhledat v rámci Windows – na první pozici se objeví Edge, až na té další bude logo IE. Ani to ale zřejmě nepomáhá. Narazit by ale mohl u firem, kterým nabízí možnost úpravy chování, nebo jejího vypnutí, skrze hromadné politiky.

Za mě osobně s podobným řešením přichází pozdě a mělo tu být dávno. Nebo ještě lépe – Internet Explorer by již dávno neměl být předinstalovaný ve Windows 10. Stačilo by přitom přesunutí do volitelných součástí, jako se tomu naposledy stalo u Media Playeru a Miracastu.

